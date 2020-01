In Malbun von der Strasse abgekommen Am Neujahrstag wurde in den Morgenstunden auf der Bergstrasse unterhalb Frommahus ein Personenwagen abseits der Strasse im Wald gesichtet. Der Aufwand für die Bergung war gross. 02.01.2020, 20.41 Uhr

Die Bergung war mit grossem Aufwand verbunden. Bild: Landespolizei

(wo) Der vorerst unbekannte Lenker fuhr um etwa 7.30 Uhr mit einem Personenwagen von Malbun kommend talwärts. Dabei geriet er an den linken Strassenrand und prallte gegen einen Baum. In weiterer Folge rutschte der Personenwagen rückwärts die Böschung hinunter, bis er schliesslich an einem Baumstumpf zum Stillstand kam, schreibt die Landespolizei in einer Mitteilung.