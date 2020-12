Gams Von «Bettbangg» und «Höögschirr»: Karl Hardegger hält Gamser Geschichten fest Der Gamser Karl Hardegger hat eine neue Broschüre «Vo früenera Zyta» verfasst. Hansruedi Rohrer 16.12.2020, 05.00 Uhr

Karl Hardegger schrieb erlebte Geschichten auf. Bild: PD

Vor zwei Jahren hat Karl Hardegger, «s’Franzasepp’s Karl», einen Bildband über Gemeinschaft und Arbeit in seinem Dorf herausgegeben. Bald folgte sodann ein zweiter Teil. Jetzt hat Karl Hardegger Geschichten von einst aus seiner Jugendzeit zusammengetragen. Geschrieben hat sie der Autor durchwegs im Gamser Dialekt und gesammelt in der bebilderten Broschüre «Vo früenera Zyta». Im Untertitel nennt sich das Büchlein «G’schichta vom Karl Hardegger».

Diese Geschichten beruhen auf dem Gamser Dialekt, dieser wird vor allem mit Nasenlauten gesprochen. Wer das eine oder andere Wort nicht versteht, dem kann geholfen werden. Im hinteren Teil der Broschüre sind nämlich die Wörter, die «Gamserbrögga», übersetzt aufgelistet. Zum Beispiel «gwott» (gut), «Chätzer» (schlaues Bürschlein), «Mouder» (männliche Katze), «Ziggalousa» (Schneeglöckchen).

Bäuerliches Leben und anderes

«Wenn ma müed gseh isch, isch mr in Bettbangg iha googet. Döt isch es schöa warm gseh, d’Chälbli un d’Geiss drunder hinn hend ganz ordli warm geh.»

Karl Hardegger berichtet von seiner Jugendzeit in bäuerlicher Umgebung, vom Geissen melken und der schönen Zeit in der Schwendi. In den Kapiteln «Winterärbet», «Chlausezyt», «Höijet» und weiteren Abschnitten «s’Johr us» erfährt die Leserschaft einiges zum Schmunzeln und Staunen in den gesammelten Erlebnissen. Der Autor verhehlt auch nicht Bubenstückli während der Schulzeit oder er erwähnt die zwei damaligen «Dorfheiligen», nämlich den Leichenbitter und den Totengräber. Es würde noch einiges zu erzählen geben aus dem täglichen Leben in Gams, schliesst der Autor seinen Geschichten-Reigen aus früherer Zeit.

Das neue Büchlein ist beim Autor erhältlich: Karl Hardegger, Matte 6, 9473 Gams, karl.hardegger@bluewin.ch.