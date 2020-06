Reportage Vom Scooter bis zur Registrierkasse: Was alles in Werdenberger Gewässern landet Bei der «Bachputzeta» des Fischereivereins Werdenberg haben die Helfer manch ungewöhnlichen «Fisch» an Land gezogen. Nebst Büchsen, Flaschen, vom Winde verwehten Vliesen von landwirtschaftlich genutzten Feldern und Siloballenplastik sind es «Besonderheiten» wie etwa ein noch fahrtüchtiger Scooter, ein halbes Skateboard, Autopneus oder schlauchlose Velofelgen. Hanspeter Thurnherr 08.06.2020, 05.00 Uhr

In und an den Gewässern «fischten» die Helfer viele Sachen, die nicht dorthin gehören. Bild: Hanspeter Thurnherr

Samstagmorgen, 7.30 Uhr beim Fussballplatz in Buchs. Einige Dutzend Helferinnen und Helfer versammeln sich, aufgeteilt in verschiedene Gruppen zu fünf bis sechs Personen, um Instruktionen und Arbeitsmaterial für die 7. «Bachputzeta» des Fischereivereins Werdenberg in Empfang zu nehmen. Ein paar weitere Gruppen machen dasselbe in Sevelen und in der Gemeinde Sennwald.

Samstagmorgen, 7.30 Uhr: Regula Jost, Präsidentin des Fischereivereins Werdenberg, beim Appell. Bild: Hanspeter Thurnherr

Seit sieben Jahren führt der Fischereiverein Werdenberg jeweils im Juni eine Bachputzeta in seinen Pachtgewässern durch. Aber noch nie war die Zahl der Helferinnen und Helfer so gross wie am vergangenen Samstagmorgen. Denn der Turnverein Buchs unterstützte die Fischer bei ihrem Vorhaben. Personen, welche in beiden Vereinen Mitglied sind, hatten gut 20 Turner zum Mitmachen animiert.

Gerne nahmen diese die Aufgabe wahr, auch weil sie diesen Frühling und Sommer an geplanten Turnfesten nicht teilnehmen können.

«Schön, dass man sich wieder einmal sieht.»

So lautete ein Satz, der an diesem Morgen zu hören war. «Wir schätzen diesen Einsatz der Turner sehr und sind dafür dankbar», sagte Organisator Christian Schwendener.

Ziel erreicht dank den vielen Helfern

So konnte er, der im Fischereiverein für den Gewässerschutz und Fischzucht zuständig ist, nicht weniger als 73 Personen begrüssen, vom Schüler bis zum Senior. Die grosse Anzahl an Teilnehmenden der Bachputzete ermöglichte es, die Talgewässer im ganzen Pachtgebiet – zwischen der Pachtgrenze Sevelen Haberen und Sennwald Schluch – vom Unrat zu befreien. Damit erreichte der Vorstand ein Ziel, das er sich zum 125-Jahr-Jubiläum in diesem Jahr gesetzt hatte.

Auch in schwierigem Gelände suchen die Helfer nach Abfällen. Bild: Hanspeter Thurnherr

In den Vorjahren mit weniger Teilnehmenden konzentrierte sich der Verein jeweils auf jene Bereiche, bei denen erfahrungsgemäss besonders viel Abfall anfällt.

Verein ist verpflichtet, Gewässer zu pflegen

Laut dem Pachtvertrag mit dem Kanton ist der Fischereiverein verpflichtet, die Gewässer zu pflegen. Das Junidatum hat einen Grund, der vom kantonalen Gesetz vorgeschrieben ist. «Vorher dürfen wir nicht in die Gewässer hineingehen, damit wir die Fische beim Laichen und die Jungfische beim Heranwachsen nicht stören», erläutert Christian Schwendener. Dies ist auch der Grund, warum die Fischer ihre eigene Bachputzeta durchführen und sich nicht offiziell an der Werdenberger Umweltputzete WUP beteiligen. Denn bei Letzterer werden in erster Linie die Böschungen der Gewässer gesäubert.

Im Normalfall seien es in den vergangenen Jahren gut 30 bis 40 Personen gewesen, bei einer Mitgliederzahl von 280, sagt Organisator und Vorstandsmitglied Christian Schwendener und ergänzt:

«All die Jahre ist es mit dem Unrat in und an den Gewässern nicht besser geworden, sondern in etwa konstant geblieben.»

Er kennt auch jene Gewässerabschnitte, in denen jeweils besonders viel Abfall liegt. Ein solcher Bereich ist beispielsweise der Giessen beim Bahnhof Buchs, aber auch gewisse Gewässer in Sevelen, in denen besonders Teile der Autoindustrie zu finden sind.

«Irgendwann würde man nur noch Abfall sehen»

«Spezielles» Sammelgut wartet auf Abtransport. Bild: Hanspeter Thurnherr

Ein Augenschein des W&O bringt es ans Tageslicht, oder besser gesagt ans Trockene, was so alles in den Bächen und Kanälen landet. Nebst Büchsen, Flaschen, vom Winde verwehten Vliesen von landwirtschaftlich genutzten Feldern und Siloballenplastik sind es «Besonderheiten» wie etwa ein noch fahrtüchtiger Scooter, ein halbes Skateboard, Autopneus oder schlauchlose Velofelgen. «Oft fanden wir schon Autobatterien im Wasser», erzählt einer der Fischer. «Gefunden wurden auch zwei Registrierkassen und sogar eine ganze Küchenabdeckung samt Brünneli. Letztlich kamen rund zweieinhalb Tonnen Abfall zusammen», sagt Christian Schwendener und ergänzt:

«Ohne die jährliche Bachputzeta würdest du irgendwann nur noch Abfall sehen. Es würde die Leute stören und dann müssten wohl die Bauämter die Arbeit machen.»

Ein halbes Skateboard im Giessen beim Bahnhof. Bild: Hanspeter Thurnherr

Unterstützt wird der Fischereiverein bei der Bachputzeta von der Stadt Buchs und der Mosterei Vetsch mit Fahrzeugen, von der Gemeinde Sevelen mit Werkzeug, Müllsäcken und einem Beitrag für die Verpflegung. Der Verein für Abfallentsorgung übernimmt die Entsorgungskosten und die Firma Risch stellt die Mulde. «Wir sind für diese Unterstützung sehr dankbar», schliesst Christian Schwendener.