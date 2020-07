Für Familien, Geniesser und Sportler: Weshalb sich ein Ausflug zur Alp Rohr bei Sennwald für alle lohnt

Ein kleiner Geheimtipp ist der Wiss Spitz. Den Abzweiger erreicht man auf dem Weg vom Parkplatz zur Alp Rohr nach rund 30 Minuten. Er ist nicht signalisiert, aber an einer Fahrverbotstafel erkennbar. Von hier führt ein recht flacher Weg in rund 20 Minuten zum Wiss Spitz auf 1119 Metern über Meer.

Wer dort auf der Sitzbank Platz nimmt, wird mit einer fantastischen Aussicht belohnt. Unterwegs kommt man ausserdem an einer gut eingerichteten Brätelstelle vorbei.