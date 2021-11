Werdana Buchs glückt Saisonstart: Zwei Siege aus drei Partien

Volleyball Zwei Siege aus drei Partien: Werdana glückt der Saisonstart Der Auftaktniederlage auswärts in Zizers (0:3) liessen die Buchserinnen zwei Heimsiege gegen Arosa (3:0) und Bonaduz (3:1) folgen. 17.11.2021, 05.00 Uhr

Werdanas Damen spielen wieder: Zum Meisterschaftsauftakt gab es zwei Siege und eine Niederlage. PD

Nach einer langen Covid-19-Pause konnten die Spielerinnen des VBC Werdana endlich wieder in die Meisterschaft starten. Auf den Saisonstart hin gab es drei Wechsel im Team: Bianca Schwendener und Stella Petrillo verliessen die 3.-Liga-Mannschaft, Michaela Gasenzer hingegen verstärkte das Team von Trainerin Esther Engler.

Vor der Saison hielt sich die Mannschaft mit gemeinsamen Zoomtrainings und disziplinierten Einzeltrainings fit. Im Sommer konnten die Spielerinnen das Training an der frischen Luft mit einem Rasennetz wieder aufnehmen. Nach den Sommerferien liess es die Coronasituation zu, dass man wieder in der Halle trainieren konnte. Der Fokus lag auf der Festigung der neuen Aufstellung mit zwei Passeusen, denn dies ermöglicht, immer drei Angreiferinnen am Netz zu haben und somit mehr Druck auf den Gegner auszuüben. Ein weiterer Fokus lag auf der Einstudierung von schnellen und variantenreichen Angriffen.

Cleverer Gegner und zu viele Eigenfehler

Voller Vorfreude starteten die Werdanerinnen am Montag,

8. November, in Zizers. Der erste Match verlief nicht wie erhofft, da das Team sehr nervös war. Bereits im ersten Satz erspielte sich Zizers einen grossen Vorsprung, den Werdana nicht mehr aufholten konnte.

Ab dem zweiten Satz gelang es den Buchserinnen vermehrt, ihr Spiel durchzuziehen, und vermochten mitzuhalten. Nur knapp, 23:25, unterlag Werdana im zweiten Durchgang.

Durch die positiven Spielzüge schöpften die Buchserinnen dennoch Selbstvertrauen und übernahmen im dritten Satz die Führung. Die Heimmannschaft spielte jedoch clever, fand die Löcher und holte den Rückstand wieder auf. Auf beiden Seiten wurde um jeden Punkt gekämpft, aber einige Eigenfehler auf Seite von Werdana liessen Zizers wiederum in Führung gehen, den Satz mit 25:20 und das Matsch mit 3:0 zu gewinnen.

Makellos in den Heimspielen in der noch jungen Saison: Das 3.-Liga-Team Werdana Buchs. PD

Mit Köpfchen gespielt und schliesslich gesiegt

Trotz des missglückten Saisonstarts liessen die Werdanerinnen die Köpfe nicht hängen. Denn gleich am Samstag fand der erste Heimmatch gegen Arosa statt. Zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer kamen, um das Team anzufeuern. Das Spiel begann sehr ausgeglichen, doch mit anhaltender Spieldauer konnten die Werdanerinnen ordentlich punkten und den ersten Satz mit 25:17 für sich entscheiden.

Euphorisch standen die Buchserinnen im zweiten Satz wieder auf dem Feld, und es galt, wieder zu punkten. Diesmal waren die Werdanerinnen von Beginn an gut aufeinander abgestimmt. Die Abnahmen waren präzis, dadurch konnte die Passeuse auch kurze Pässe geben. Den Angreiferinnen gelang es, in dieser Phase der Partie mit Köpfchen zu spielen, und erzielten viele Punkte. Der Satz ging mit 25:11 klar an die Buchserinnen.

Werdana nahm den Schwung gleich in den dritten Satz mit. Arosa verteidigte nun zwar besser, doch Buchs spielte ruhig, konzentriert und punktete regelmässig. Mit 25:16 ging der dritte Satz ans Heimteam – der erste Saisonsieg war unter Dach und Fach.

Nur 48 Stunden doppelte Werdana Buchs nach. Im Heimspiel gegen Bonaduz resultierte ein 3:1-Sieg (25:16, 23:25, 25:20, 25:18).

Mit der gleichen Energie tritt Buchs am nächsten Heimmatch, am 22. November um 19.45 Uhr im Flös, gegen Galina an. (pd)