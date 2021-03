Volleyball «Uns fehlen die Zuschauer»: Samira Sulser beschreibt, wie flexibel Spitzensportler zu Coronazeiten sein müssen Die Wartauerin Samira Sulser nähert sich mit TS Volley Düdingen der Meisterschaftsentscheidung in einer sehr speziellen Saison. Einer Spielzeit mit zahlreichen Unterbrüchen und Herausforderungen. Robert Kucera 05.03.2021, 15.48 Uhr

Trotz Corona macht die Saison Spass: Samira Sulser steht mit Düdingen im Playoff-Halbfinal. Bild: Robert Kucera, (Wattwil, 8. Februar 2020)

In den Hallensportarten herrscht in der Region seit Monaten Stillstand. Die Meisterschaften wurden bereits abgeblasen oder es wird noch auf den definitiven Entscheid des unvermeidlichen Saisonendes ohne gültiges Resultat gewartet.

Doch keine Regel ohne Ausnahme: Da Samira Sulser aus Weite in der NLA Volleyball spielt, läuft ihre Meisterschaft seit Herbst fast ununterbrochen. Doch es gibt immer wieder coronabedingte Zwangspausen. Wie Sulser sagt, bleibt der Spass dadurch nicht auf der Strecke. «Aber uns fehlen die Zuschauer schon», hält sie fest. «Es ist nicht dasselbe Feeling im Match. Doch wir sind megafroh, dass wir spielen dürfen.» Mit ihrem Team TS Volley Düdingen steht sie im Playoff-Halbfinal, heute Samstag findet bei Quali-Sieger Sm’Aesch Pfeffingen das erste von maximal fünf Spielen statt.

Eine Wohngemeinschaft geht in Quarantäne

Doch der Weg zu dieser Partie war aussergewöhnlich. «Grundsätzlich wird eine Playoff-Serie im Best-of-five-Modus ausgetragen», erklärt Samira Sulser. «Doch wegen Coronafällen gab es nur noch ein Hin- und Rückspiel.» Einer dieser Fälle erlebte sie hautnah: «Wir hatten einen Coronafall in unserer Wohngemeinschaft.» Das bedeutete: Die erkrankte Person musste für zehn Tage in Quarantäne, die beiden Mitbewohnerinnen für deren sieben. Nach zwei negativen Tests durfte Sulser dann dem Volleyball als Aktive wieder frönen.

«Es klingt nach wenig», meint sie zu den Tagen des sportlichen Nichtstuns. Aus der Sicht einer NLA-Sportlerin sei aber viel Zeit verloren gegangen. Der Rhythmusbrecher machte sich bemerkbar, wie die 25-jährige Sulser schildert:

«Es hat einige Minuten gedauert, ehe im Training das Ballgefühl retour kam.»

Doch es war kein Vergleich zu jenen Spielerinnen, welche nach der Coronaerkrankung das Training wieder aufnahmen. Diese sonst so durchtrainierten Volleyballerinnen hatten zu Beginn grosse Mühe mit der Trainingsbelastung.

Flexibel sein in der Coronasaison

Corona beschäftigte das Team mehrmals. Wie Sulser berichtetet, habe man diese Saison einen Fall mit zwei erkrankten Spielerinnen gehabt sowie zwei Fälle mit jeweils einer Mitspielerin, welche sich in Quarantäne begeben musste. Sie selber, sagt die Wartauerin, sei stets gesund geblieben. Corona grassierte aber nicht nur in Düdingen. «Es ging allen NLA-Teams gleich», sagt Sulser und hält weiter fest:

«Es kam zu Spielverschiebungen und Meisterschaftspartien mussten unter der Woche nachgeholt werden.»

Samira Sulser erinnert sich an einen speziellen Fall: Da hatte sich ihr Team am Samstag bereits zum Videostudium in der heimischen Halle getroffen, um sich aufs folgende Spiel einzustimmen. Mitten in dieser Vorbereitungsphase musste wegen eines Coronafalls beim Gegner das Spiel abgesagt werden. «Man musste flexibel sein im Kopf», beschreibt Sulser die ständigen Änderungen im Wettkampf- und Trainingsplan.

Service-Leistung war entscheidend

Die grösste Prüfung der Anpassungsfähigkeit war der Playoff-Viertelfinal gegen Cheseaux, der in zwei Spielen statt eines Best-of-five ausgetragen wurde. «Gibt es nur zwei Spiele, sind keine Fehler erlaubt», umschreibt Sulser die Situation, dass nun nicht der Sieg allein zählt, sondern jeder einzelne Satzgewinn. Im ersten Spiel meisterte Düdingen die Aufgabe bestens und siegte mit 3:1. Prunkstück war der Service, mit dem man viel Druck ausüben konnte.

Volle Konzentration beim Service: Samira Sulser erklärt, dass dieser im Playoff-Viertelfinal gegen Cheseaux mitentscheidend war. Bild: Robert Kucera (Wattwil, 8. Februar 2020)

Dies gelang im Rückspiel vom letzten Samstag nicht mehr so gut und man geriet ins Wanken. «Cheseaux spielte in der zweiten Partie sehr stark», lobt Sulser die Gegnerinnen. Dennoch zweifelte sie keine Sekunde daran, dass sie mit ihrem Team die zum Weiterkommen nötigen zwei Sätze gewinnen werde.

Nach schlechtem ersten Satz steigerte sich Düdingen besonders beim Service und die Freiburgerinnen verstanden es nun besser, die starke Defensive der Waadtländerinnen vor Probleme zu stellen. Zwar verlor man das Rückspiel mit 2:3 – doch dies reichte für die Halbfinal-Qualifikation. Hier trifft Sulsers Team auf Sm’Aesch Pfeffingen. Düdingens Bilanz diese Saison gegen den Quali-Sieger: drei Spiele, drei Niederlagen.

Gegen Quali-Sieger liegt durchaus was drin

Für die Wartauerin aber kein Grund, frühzeitig die Segel zu streichen: «Wir haben gegen Sm’Aesch gut gespielt, es liegt durchaus etwas drin.» Als Basis zum Erfolg nennt sie gute Services. Denn man dürfe die Baslerinnen nicht allzu leicht ins Spiel kommen lassen. Auch im Angriff muss noch eine Steigerung zu den Cheseaux-Spielen her. Sulsers Rezept lautet:

«Aggressiv spielen und guten Lösungen im Angriff bereithalten. Und wir müssen 120 Prozent geben.»

Sie ist überzeugt: Mindestens ein Spiel wird Düdingen gewinnen. Am besten gleich jenes von heute Samstag», gibt sich Samira Sulser kämpferisch.