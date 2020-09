Virus befällt Zuckerrüben im Werdenberg: Biobauern suchen nach Alternativen – konventionelle Landwirte greifen zu Insektiziden

Eine Vergilbung, ausgelöst durch ein Virus, bedroht die Zuckerrübenernte in der Schweiz. Auch im Werdenberg befiel das Virus, das durch Blattläuse übertragen wird, dieses Jahr die Zuckerrübenfelder. Schweizweit wird mit hohen Verlusten gerechnet. Michael Braun 29.09.2020, 11.11 Uhr

Rübenbauer Rudolf Senn mit einer gesunden (links) und einer kranken Rübe (rechts) vor seinem Rübenacker. Bild: Michael Braun

Die viröse Vergilbung von Zuckerrüben, durch das BYT-Virus, wurde bereits im Vorjahr im Werdenberg und Rheintal festgestellt. Damit war es eine der ersten Rübenanbauregionen der Ostschweiz, in der die Problematik jüngst auftauchte. Dramatisch war die Situation im Werdenberg im vergangenen Jahr aber noch nicht, denn es kam weder zu immensen Ernteausfällen noch zu Verminderungen des Zuckergehalts der Rüben. Anders sieht es in der stark betroffenen Westschweiz aus.

Blattlausjahr 2020 verschlimmert die Situation

Auch an den Blättern erkennt man die viröse Vergilbung Bild: Michael Braun

Das BYT-Virus wird durch Blattläuse beim Saugen übertragen. Es führt dazu, dass das Wachstum der Zuckerrüben gestört wird und kleinere Rüben mit weniger Zuckergehalt wachsen. Besonders durch den warmen Winter, der die Blattlauspopulation zu wenig schwächte, entwickelte sich dieses Jahr zu einem sogenannten Blattlausjahr. Zudem beobachtete man dieses Jahr kaum eine natürliche Verpilzung der Blattläuse. Dieser regulierende Faktor blieb aufgrund der mangelnden Feuchtigkeit, mehrheitlich aus. All dies ermöglichte es dem Virus, sich schnell auszubreiten. Doch auf mehr Schädlinge müsse man sich einstellen. Rübenbauer Niklaus Vorburger aus Räfis sagt:

«Durch künftige Klimaveränderungen werden die Schädlingspopulationen in Zukunft weiter zunehmen.»

Geringe Gefahr für Bienen durch gebeiztes Saatgut

Die Standorte der Werdenberger Imker sind weiter weg von intensiver Landwirtschaft als vielerorts. Bild: PD

Dieses Virus ist aber keinesfalls neu. Doch es war über 30 Jahre lang kein Problem, da man das Rübensaatgut mit dem Neonicotinoid Imidacloprid, besser bekannt als Gaucho, beizen konnte, sagt Luzi Schneider, Fachstellenleiter Ostschweiz von der Schweizerische Fachstelle für Zuckerrübenbau (SVZ) . Dieses Neonicotinoid wurde jedoch ab Ende 2018 in der Schweiz verboten. Der Grund dafür war die schädigende Wirkung auf Bienen. Luzi Schneider meint:

«Im Rübenanbau besteht generell eine geringe Gefahr für Bienen, denn die Rüben blühen erst im zweiten Jahr, werden jedoch im ersten Jahr geerntet.»

Daher liege zurzeit beim Bundesamt für Landwirtschaft ein Antrag auf eine Notfallzulassung vor. Dies bestätigt auch der Kantonalpräsident von Bienen Schweiz, Hans-Peter Hagmann. Im Frühling, wenn die Blätter Tau abgeben, könne es vorkommen, dass Bienen ihren Flüssigkeitsbedarf auf diese Weise decken.

«Bei den Bienen gibt es sogenannte Wasserträgerinnen, die das Wasser für die jungen Bienen holen. Gelangt diese an eine gebeizte Zuckerrübe, kann dies zu einem Problem für das ganze Bienenvolk führen», sagt Hagmann weiter. Dies sei jedoch alles nur in der Theorie. Belegte Fälle seien ihm nur aus Deutschland bekannt.

Zudem seien die Imker im Werdenberg weiter von intensiver Landwirtschaft entfernt als in anderen Regionen, erläutert er weiter. Ein weit grössere Problem für die Bienen seien die Varoamilben, so Hagmann. Diese, in den Achtzigern aus Asien eingeschleppte Milbe, sei nach wie vor das Hauptproblem für die Werdenberger Bienenvölker.

Zurzeit besteht Mangel an Alternativen

Rudolf Senn auf seiner Rübenerntemaschine. Bild: PD

Um einen Teil der Ernte zu sichern, behandeln viele Landwirte in der Region ihre Rübenfelder mit Insektiziden. Dies produziert um einiges höhere Kosten, wie Rübenbauer Rudolf Senn aus Haag sagt:

«Zudem sehen es die Leute nicht gerne, wenn der Bauer am Spritzen ist.»

Auch Niklaus Vorburger findet dies suboptimal, da es ökologisch keinen Sinn mache. Heute müsse er sein Feld dreimal mehr mit Pflanzenschutzmitteln behandeln als vor dem Neonicotinoidverbot. Auch Senn betont, dass die Landwirte sehr ungern viel Pflanzenschutzmittel einsetzen. Ausserdem würden diese Spritzungen auch den Nützlingen schaden.

Suche nach alternativen Behandlungsmethoden

Die Landwirte, die mit dem Label Bio Suisse kooperieren, dürfen keine synthetische Pestizide verwenden, so der Mediensprecher David Hermann: «Stattdessen sucht die Branche derzeit gemeinsam mit dem Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) mit Hochdruck nach alternativen Behandlungsmethoden. Erste Forschungsergebnisse liegen schon vor.»

«Knospe-Produzenten setzen zur Prävention auf mechanische Feldbearbeitung mit Striegel und Hacke, Blühstreifen und eine kluge Fruchtfolge für einen gesunden Boden, der die Widerstandskraft erhöht.»

Durch das Ändern von Anbaustandorten versuchte man den diesjährigen Anbau zu schützen, so Niklaus Vorburger. Während die Befälle 2019 oftmals noch punktuell waren, befürchtet Vorburger dieses Jahr grössere Ausfälle. Er rechne mit einem hohen Verlust an Zuckeranteil. Rudolf Senn hingegen rechnet dieses Jahr mit überschaubaren Verlusten.

Neuerdings wird auch an resistenten Sorten geforscht. Mit diesen dürfte aber frühestens in fünf bis zehn Jahren gerechnet werden, sagt Luzi Schneider. Vorburger hat versuchsweise von der Zuckerfabrik der Schweiz Zucker AG in Frauenfeld, eine andere Rübensorte bekommen. Diese habe aber keine merkbaren besseren Ergebnisse gebracht.

Senn, der ebenfalls mit alternativen Sorten experimentiert hat, sieht Verbesserungen. Da es zurzeit noch keine funktionierende Alternative zum Wirkstoff Imidacloprid gibt, befürwortet Rübenbauer Vorburger die Notfallzulassung. Er betont aber auch: «In dieser Zeit muss man so schnell wie möglich nach Alternativen suchen und diese auch finden».

Gefahr für die Schweizer Zuckerproduktion

Auch die Ernte der Werdenberger Bauern wird in der Zuckerfabrik Frauenfeld verarbeitet. Bild: Donato Caspari

«Der Schweizer Zuckeranbau ist auf eine marginale Grenze von 18'000 Hektare geschrumpft»,

so Luzi Schneider. In den letzten Jahren ist der Zuckerrübenanbau in der Schweiz bereits um ca. 4000 Hektare zurückgegangen. Vor allem die Zuckerfabrik in Aarberg, welche den Westschweizer Anbau verarbeitet, sei unter aktuellen Bedingungen existenziell bedroht, so Schneider.

«Bis vor sechs Jahren war der Zuckerrübenanbau noch unser Hauptstandbein», so Vorburger. Heute bewirtschaftet er noch ein Feld mit Rüben. Die Aufgabe der Zuckerrübenproduktion sei nicht das Ziel, wenn es aber keine Änderungen gebe, werde es schwierig, auch für die Rübenbauern im Werdenberg. Er verstehe, dass viele Landwirte beispielsweise auf Gemüse umsteigen. Die höheren Ausgaben für Schutzmittel durch das Neonicotinoidverbot und die gleichgebliebene Preis seien ein grosses Problem. Vorburger fügt hinzu:

«Wenn es den Flächenbeitrag von 2100 Franken pro Hektare nicht gäbe, hätte ich schon lange aufgehört.»

Auch Rudolf Senn berichtet vom aktuell sehr tiefen Zuckerpreis. Er hätte, wie Vorburger, lieber einen höheren Produktpreis als staatliche Subventionen, die zeitlich begrenzt sind. «Dadurch würden die, welche sich am meisten bemühen auch am meisten profitieren», sagt Vorburger. Denn zurzeit bekomme man nur Subventionen pro Hektare, unabhängig der Produktionsmenge. Die Zuckerrüben seien an sich in der Fruchtfolge eine sehr nützliche Pflanze, bleiben aber sehr lange auf dem Feld. Dabei stimme das Kostenverhältnis nicht mehr.

Nachteil gegenüber von Importen

Anlieferung für die Zuckerfabrik Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

Im Vergleich zu importiertem Zucker und Rüben habe man einen gewichtigen Nachteil, berichtet Senn. Denn in vielen EU-Staaten gilt mittlerweile eine befristete Notfallzulassung für Neonicotinoiden, wie dies auch in der Schweiz diskutiert wird. Schwierig werde die Situation, wenn es noch einige Jahre geht, bis man zu einer Lösung für das Problem kommt, so Vorburger.

Dann werden bereits viele Landwirte umgestiegen sein und aufgrund der jährlichen Verträge mit den Abnehmern, kaum wieder zurückwechseln, so Senn. Er hofft, dass die Zuckerproduktion aufrechterhalten werden kann, denn Schweizer Zucker sei zurzeit generell gefragt.