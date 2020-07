Start der Drone Champions League: Dieses Jahr gibt’s nur virtuelle Drohnenflüge in Vaduz Die Saison der Drone Champions League startet auf dem Peter-Kaiser-Platz – zumindest auf den Bildschirmen. Infolge des Coronavirus werden die Rennen dieses Jahr zum ersten Mal virtuell bestritten. Gary Kaufmann 16.07.2020, 14.11 Uhr

Die Drohnenpiloten-Elite misst sich am Wochenende im DCL-Videospiel auf vier verschiedenen Strecken, die durch Vaduz führen. Bild: PD

Im Dezember 2019 verfolgten über 6000 Zuschauer beim zweiten Liechtenstein-Grand-Prix, wie die besten Drohnenpiloten der Welt auf dem Peter-Kaiser-Platz um die schnellste Zeit kämpften. Kommendes Wochenende kehrt die Drone Champions League (DCL) zurück nach Vaduz für den Auftakt ihrer fünften Saison. Vor Kollisionen mit dem Landtags- oder Regierungsgebäude braucht sich dieses Jahr niemand zu fürchten. Infolge des Coronavirus werden die Rennen dieses Jahr zum ersten Mal virtuell bestritten.

Möglich macht dies das DCL-Videospiel, welches Mitte Februar veröffentlicht wurde. Rückblickend zu einem relativ günstigen Zeitpunkt, bevor die Auswirkungen der Pandemie bekannt waren. «Ein Jahr vorher wäre so etwas für uns eine Katastrophe gewesen», ist CEO Herbert Weirather froh über die Alternative.

«Im Gegensatz zu anderen Veranstaltern haben wir das Glück, dass wir auf eine rein virtuelle Schiene umsteigen können.»

Selbstverständlich hätte er ein «echtes» Rennen in Vaduz bevorzugt: «Unsere DNA ist der hybride Sport. Wir wollen die Leute über das Spiel an echte Drohnenrennen heranführen.»

Drone Champions League in Vaduz. Stefan Trefzer

100000 Zuschauer im Livestream erwartet

Herbert Weirather sieht auch Vorteile in der E-Saison. Zum Beispiel spricht man somit gezielt die Gamer-Community an. 2020 wird die DCL zum ersten Mal auf dem Livestreaming-Portal Twitch übertragen, wobei das Drohnenrennen eine prominente Platzierung erhält. Dies gilt für alle vier Rennwochenenden in Vaduz, Proptown (USA), bei der Chinesischen Mauer und das Finale in der Schweiz (Laax sowie Zürichsee). Pro Tag werden jeweils sieben Stunden gesendet. Auch die bisherigen TV-Partner werden Zusammenfassungen der Rennen ausstrahlen, sodass der Peter-Kaiser-Platz international zu sehen sein wird. Extra für das kommende Wochenende wurden vier neue Vaduzer Strecken konzipiert.

«Ich gehe davon aus, dass die Zuschauerzahlen dieses Jahr ähnlich wie im Vorjahr sein werden», meint der CEO. 2019 erreichte die DCL ihm zufolge ungefähr sieben Millionen Personen. Er geht davon aus, dass insgesamt 100000 Fans den Auftakt in Vaduz über Twitch live beobachten.

Aufwand im gewohnten Rahmen, obwohl virtuell

Obwohl die Rennen nur auf den Bildschirmen stattfinden, bewegt sich der Aufwand im gewohnten Rahmen – sowohl was die Administration als auch die Finanzen betrifft. Weihrater erklärt:

«Wir mussten das Reglement komplett neu schreiben, um den Wettkampf online durchführen zu können. Das beanspruchte viel Zeit und damit waren zusätzliche Programmierkosten verbunden.»

Bei künftigen virtuellen Veranstaltungen lasse sich darauf aufbauen, womit sich diese Arbeit längerfristig wohl auszahle. Bei den Sponsoren habe die DCL heuer kleinere Abstriche machen müssen, die sich aufgrund der weiterhin hohen Reichweite allerdings in Grenzen halten. «Wir können ihnen nicht dasselbe anbieten. Sie möchten vor Ort präsent sein und ihre Produkte verkaufen.»

Ein Bild von der Drone Champions League in Paris 2017. Andy Sillaber

Nächstes Jahr sollen wieder Drohnen in die Luft steigen

Die fünfte DCL-Saison wird von den vorherigen abweichen. Vor allem, weil sie einzig über das Videospiel ausgetragen wird. Deshalb sei sie keinesfalls weniger spannend, betont der Plankner: «Ich glaube, die Rennen werden dieses Jahr noch knapper ausfallen, weil im Spiel weniger Störfaktoren vorhanden sind. Es zählt allein die Leistung.»

Der CEO berichtet weiter:

«Wir stecken bereits in den Vorbereitungen, damit wir auch nächstes Jahr einen vollen Terminkalender haben.»

Dann soll die DCL hoffentlich wieder in physischer Form stattfinden, um den Fans in Vaduz sowie an den anderen Standorten wie gewohnt das Sausen der Drohnen samt LED-Spektakel zu bieten.

Die Rennen der virtuellen Drone Champions League am 18./19. Juni in Vaduz werden unter www.twitch.tv/dronechampionsleague ab 16 Uhr übertragen.