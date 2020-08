Vielfalt beim Südkulturpass und ein kleines, aber feines Jubiläum Vom Musical mit Patric Scott bis zum Maskentheater mit der Mummenschanz-Leiterin. Die Freude über das gelungene Ferienpass-Programm überwiegt die Enttäuschung, dass das Zehnjährige nur im kleinen Rahmen gefeiert werden konnte. Nach diesem Jubiläum verabschieden sich Niki Wiese Schawalder und Betty Grob aus der Organisation. Corinne Hanselmann 08.08.2020, 05.00 Uhr

Mit den Schlusspräsentationen der Workshops Feuerspiele und Musical fand der Südkulturpass am Donnerstagabend im Fabriggli seinen Abschluss. Bild: Corinne Hanselmann

«Wir sind glücklich, konnten wir den Südkulturpass trotz Coronavirus durchführen.»

Das sagt Niki Wiese Schawalder, Kulturunternehmerin und ehemaliges Vorstandsmitglied des Vereins Südkultur. Seit zehn Jahren organisiert sie gemeinsam mit Betty Grob, Kulturschaffende und Südkultur-Vorstandsmitglied, das Ferienpassangebot, das sich mit den Musical-Workshops mit Patric Scott, aber auch anderen Kursen, die den Erfindergeist von Kindern ansprechen, einen Namen gemacht hat.

«Natürlich sind wir ein wenig enttäuscht, dass wir ausgerechnet im Jubiläumsjahr nicht alles umsetzen konnten, was wir uns für das Zehnjährige gewünscht hätten.»

Das Jubiläumsfest mit Apéro und Gästen konnte nicht stattfinden. Dennoch überwiege die Freude darüber, dass die Teilnehmer wieder lässige Workshops erleben konnten. «Zudem haben wir uns sehr gefreut, dass wir im Jubiläumsjahr im Fabriggli wirken durften.» Mit der Schlusspräsentation fand der Südkulturpass dort seinen Abschluss.

Die Kinder präsentierten, was sie in den Workshops geschaffen hatten.

Etwas weniger Teilnehmer als in den Vorjahren

41 Kinder und Jugendliche nahmen in diesem Jahr am Ferienpassangebot des Vereins Südkultur teil. Das sind weniger als in den vergangenen Jahren. Wohl aufgrund der Coronapandemie sind viele etwas zurückhaltend und haben sich dieses Jahr nicht angemeldet, sagt Niki Wiese Schawalder.

Theater, Gesang und Tanz: Die Teilnehmenden des Musical-Workshops zeigten bei der Schlusspräsentation, was sie von ihrem Idol Patric Scott gelernt haben. Bild: Corinne Hanselmann

Mit viel Freude performten die Teilnehmenden des Musical-Workshop bei der Schlussvorführung im Fabriggli zu den Songs «Probier’s mal mit Gemütlichkeit» aus «Dschungelbuch» und zu «Come Alive» sowie «A Million Dreams» aus «The Greatest Showman». Während vier Tagen haben der in Gams aufgewachsene und insbesondere durch die Musicals der Walenseebühne bekannte Patric Scott und seine Assistentin Stefanie Bollhalder mit den Kindern und Jugendlichen Szenen und Songs einstudiert. Sie vermittelten ihnen das Zusammenspiel von Tanz, Gesang, Schauspiel und Choreografie. «Einige kommen schon seit vielen Jahren immer wieder in diesen Workshop», so Patric Scott. Er freute sich, dass der Workshop trotz der Einschränkungen durch das Coronavirus stattfinden konnte.

«Wir sind ein eingespieltes Team und waren dafür, das durchzuziehen.»

Kinder gestalteten Masken im Mummenschanz-Atelier

Sprühende Funken und farbiger Rauch war anschliessend bei der Präsentation der 3D-Feuerskulpturen aus dem Workshop Feuerspiele mit Pyromantik zu sehen. Gespannt verfolgten Teilnehmer, Kursleiter und Gäste der Präsentation das Geschehen, als die Zündschnüre gezündet wurden.

Gespannt verfolgten Kursleiter, Teilnehmer und Eltern das Geschehen, als die im Workshop gebauten 3D-Feuerskulpturen gezündet wurden. Bild: Corinne Hanselmann

Ein weiterer Workshop fand mit Floriana Frassetto, Gründungsmitglied der bekannten Theatergruppe Mummenschanz, in ihrem Atelier in Altstätten statt. Die Teilnehmer gestalteten ausdrucksstarke Masken aus Abfallmaterial und improvisierten damit kleine Szenen. Zwei weitere Kurse fanden in Sargans statt.

Im Mummenschanz-Workshop mit Gründungsmitglied Floriana Frassetto wurden Masken gestaltet und damit Szenen improvisiert. Bild: PD

Abschied nach zehn Jahren

Nach zehn Jahren fand der Südkulturpass zum letzten Mal unter der Leitung von Niki Wiese Schawalder und Betty Grob statt. Kathrin Meier, Co-Präsidentin des Vereins Südkultur und Leiterin des Amtes für Kultur Kanton St.Gallen, bedankte sich nach der Schlusspräsentation herzlich bei den beiden Frauen, die den Südkulturpass damals ins Leben gerufen haben und ihn mit viel Know-how und Herzblut pflegten.

Kathrin Meier (rechts) bedankte sich bei Niki Wiese Schawalder (Mitte) und Betty Grob.

Der Südkulturvorstand plant weiterhin, Vermittlungsangebote durchzuführen – wie genau und in welcher Form wird Anfang 2021 deutlich werden.