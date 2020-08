Viel Lob für die Inszenierung und für die Durchführung mit Schutzmassnahmen in Zeiten des Coronavirus: Ausverkaufte «Carmen» war ein Erfolg Die Rückmeldungen der Besucherinnen und Besucher an die Werdenberger Schloss-Festspiele legen Zeugnis für Freude und Erleichterung ab. Dank ausverkauftem Haus und in Aussicht stehender Corona-Entschädigung hoffen die Werdenberger Schloss-Festspiele, dass die Rechnung «aufgeht». Thomas Schwizer 24.08.2020, 11.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Regisseur und Direktor Kuno Bont vor seiner Opernpremiere am 8.August an den Werdenberger Schloss-Festspielen. Bild: Ralph Ribi

Zehn ausverkaufte Aufführungen und viele, fast ausnahmslos sehr positive Reaktionen von zufriedenen Besucherinnen und Besucher: Die Werdenberger Schloss-Festspiele heimsten für die Aufführung der Oper «Carmen» viel Lob ein, bestätigt Direktor Kuno Bont nach der Derniere vom Samstagabend.

So wurden die aufwändige Inszenierung, aber auch die Leistungen von Chor, Orchester, und Solisten sowie die Verpflegung ausdrücklich gewürdigt.

Für die Inszenierung, Chor, Orchester und Solisten ernteten viel Lob. Bild: Robin Egloff

Corona-Schutzkonzept wurde konsequent umgesetzt

Der Festspieldirektor und Regisseur sowie seine Crew erfuhren aber auch, wie froh die Besucher waren, dass die Inszenierung trotz Corona realisiert wurde. Kuno Bont stellt fest:

«Viele waren positiv überrascht wie konsequent wir die Schutzmassnahmen durchgezogen haben.»

Nur vereinzelt habe es kritische Stimmen gegeben, welche die Durchführung der Inszenierung in Zeiten des Coronavirus kritisierten.

Das Schutzkonzept der Schlos-Festspiele sei schweizweit in dieser Form erstmals umgesetzt worden. Es wurde vorgängig bei der Stadt Buchs eingereicht, geprüft und für gut befunden. Unter anderem hätten bei einem nachträglich gemeldeten Coronafall unter den Besuchern all jene, die in der Nähe des Betreffenden sassen, persönlich informiert werden können. Glücklicherweise war dies aber nicht nötig.

Der Arbeitsaufwand für die Schutzmassnahmen war gross

Das Schutzkonzept, das mehrere getrennte Tribünen umfasste und mit mit dem die Bestuhlung täglich angepasst werden musste, hat allerdings einen erheblichen Zusatzaufwand verursacht. In der Organisation mussten fast doppelt so viele Personen eingesetzt werden wie bei Aufführungen in coronafreien Jahren.

Die Akteure (hier Solistin Judith Dürr aus Gams) waren dankbar, dass sie in Zeiten, in denen viele Kulturveranstaltungen verschoben werden, an den Werdenberger Schloss-Festspielen auftreten konnten. Bild: Robin Egloff

Und auch die Dimension der Infrastruktur am Spielort am Werdenbergersee war wegen der Schutzmassnahmen deutlich grösser als üblich.

Ausverkaufte Aufführungen bringen budgetierte Einnahmen

Das wirkt sich auf der Kostenseite entsprechend aus. «Wir haben sehr sparsam gehaushaltet», sagt Festspieldirektor Kuno Bont. Er hofft, dass die Rechnung aufgeht – auch weil eine finanzielle Unterstützung in Aussicht steht. Kuno Bont erklärt:

«Wir haben für den nötigen Mehraufwand eine Covid-Entschädigung beim Bund geltend gemacht, die vorgeprüft und positiv beantwortet wurde.»

Auf der Ertragsseite ist die Erleichterung gross, dass sämtliche zehn Aufführungen seit dem 8. August ausverkauft waren. So konnten die budgetierten Einnahmen realisiert werden.