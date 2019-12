Viel «Beifang» bei TCS-Lichtkontrolle in Sevelen In der gut zwei Stunden dauernden Kontrolle wurden insgesamt 28 Fahrzeuge kontrolliert und 28 Leuchtmittel vor Ort ausgetauscht sowie zehn falsch eingestellte Lichter von den Experten des TCS korrigiert. Ausserdem wurden mehrere Personen aus verschiedenen Gründen angezeigt. 12.12.2019, 11.44 Uhr

Die Lichtkontrolle in Sevelen dauerte am Mittwochabend zwei Stunden. Der TCS stellte das Licht korrekt ein. In zwei Stunden wurden 28 Fahrzeuge kontrolliert. Nicht nur das Licht wurde kontrolliert - auch der allgemeine Fahrzeugzustand sowie die Lenker und deren allgemeine Zustände - so war eine Person in fahrunfähigem Zustand unterwegs. Sie führte Marihuana mit sich. Die Autofahrer freuten sich über die Aktion Lichtkontrolle. Vor Ort konnten Leuchtmittel ausgetauscht werden. Bezahlt werden musste nur das Material. Insgesamt 28 Leuchtmittel wurden ausgetauscht.