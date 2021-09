Viele Viehschauen finden statt, aber mit Einschränkungen.

Viehschauen Viele der Viehschauen in der Region finden heuer wieder statt, aber: Ohne Tanz, ohne Schauabende In Wildhaus wird am Freitag die Viehschausaison in der Region eröffnet. In den drei Wochen danach finden in den Werdenberger und Obertoggenburger Gemeinden eine Reihe an weiteren Viehschauen statt. In Sennwald und Buchs wurden die Anlässe abgesagt. Die massiven Auflagen und Einschränkungen aufgrund der Pandemie haben die Verantwortlichen zu diesem Schritt bewogen. Armando Bianco Jetzt kommentieren 29.09.2021, 16.28 Uhr

Prächtiger Anblick: In der Gemeinde Wartau ist die Viehschau bei der Bevölkerung beliebt. Heuer kooperiert man mit der Gemeinde Sevelen. Bild: Corinne Hanselmann

In den Regionen Werdenberg und Obertoggenburg finden in den kommenden Wochen diverse Viehschauen statt, allerdings nicht in allen Gemeinden. Dort, wo die Anlässe durchgeführt werden, herrscht Freude – trotz verschiedener Auflagen und Einschränkungen durch die geltenden Covid-Beschränkungen bzw. der Zertifikatspflicht. Der gesellschaftliche Teil der Viehschauen ist nicht in gleichem Masse möglich, wie es früher war; aber immerhin finden Viehschauen im Gegensatz zum letzten Jahr wieder statt.

Wartau und Sevelen machen es gemeinsam

Am 7. Oktober führen die beiden Gemeinden Wartau und Sevelen erstmals gemeinsam eine Viehschau durch. Die Zusammenarbeit ist aufgrund mangelnder Nachfrage hüben wie drüben entstanden. Und nun dürfen sich die Verantwortlichen freuen, dass sich stolze 16 Betriebe angemeldet haben und insgesamt 421 Tiere auffahren werden. Vergeben werden die Titel der «Miss Wartau», «Miss Sevelen» sowie für andere Abteilungen.

Eliane Wüst von der Viehschaukommission, sagt:

«Damit die BAG-Richtlinien sowie die Weisungen des Kantons St. Gallen eingehalten werden können, wird jedoch auf die Durchführung des beliebten und traditionellen Schauabends verzichtet.»

«Die Teilnahme ist für jeden auftreibenden Landwirt ein grosser Aufwand. Da sich die Wartauer Gemeindeviehschau bei der Bevölkerung immer wieder grosser Beliebtheit erfreut, sind wir von der Viehschaukommission stets bestrebt, die Attraktivität des Anlasses mit Neuerungen zu steigern. Weil Sevelen keine eigene Viehschau mehr durchführt, haben wir das Gespräch gesucht und uns gefunden.»

Verpflegung per Take-away am Jubiläum in Gams

Am 8. Oktober findet in Gams das Jubiläum 125 Jahre Viehzuchtverein mit einer Viehschau statt. Allerdings gibt es keine Musik, kein Fest und keine bediente Festwirtschaft. Verpflegung ist per Take-away möglich. Das Zelt muss auf allen Seiten offen bleiben, da ansonsten die Zertifikatspflicht gelten würde. Um den Anlass im geordneten Rahmen durchzuführen, haben die Verantwortlichen ein Schutzkonzept ausgearbeitet, wie Elisabeth Kaufmann, stellvertretende Gemeinderatsschreiberin, auf Anfrage des W&O sagt.

Die bäuerliche Tradition wird in der Region gelebt, wie hier an einer früheren Viehschau in Wartau. Bild: Corinne Hanselmann

In Grabs ohne den beliebten Buureobed

In Grabs findet die Viehschau am 22. Oktober statt, aber auch ohne Festwirtschaft und ohne den beliebten Buureobed. Wie Werner Eggenberger, Aktuar der Viehschaukommission sagt, wollte man den Anlass auch deshalb durchführen, weil es viele engagierte junge Züchter gibt, welche gerne Teil der Viehschau sind und diese Gelegenheit beruflich und gesellschaftlich nutzen. Aufgrund der erwarteten Anzahl Zuschauerinnen und Zuschauer findet der Anlass ansonsten ohne besondere Massnahmen für diese statt.

Wegen Auflagen verzichten Sennwald und Buchs

In der Gemeinde Sennwald wurde die für diesen Samstag in Sax geplante Viehschau abgesagt. «Wir haben an vielen Sitzungen zuvor über die Durchführbarkeit diskutiert und sind dann zu diesem Entschluss gekommen. Natürlich hoffen wir, dass der Anlass im kommenden Jahr wieder unter normalen Umständen stattfinden kann», so der involvierte Kurt Heeb.

Die hohen Auflagen und Einschränkungen der geltenden Covid-Bestimmungen hätten den Festcharakter und die gesellschaftliche Komponente einer Viehschau zu stark getrübt, deshalb verzichtet man grad komplett darauf. Als Beispiele zählt er Tanzverbot, Sitzpflicht, die Umzäunung des Areals, die Leitung der Zuschauerströme und das Festzelt ohne Wände auf, was wettertechnisch ungünstig sei.



Die Viehschausaison in der Region beginnt am Freitag: Die Voraussetzungen dafür sind anders als in Zeiten vor Corona. Bild: Corinne Hanselmann

Ebenfalls abgesagt wurde die Viehschau in der Stadt Buchs. Auch hier nennt Martin Keller vom Viehzuchtverein Buchs als Grund die Auflagen und Einschränkungen aufgrund der geltenden Bestimmungen bzw. der Zertifikatspflicht.

Datenerhebung im obersten Toggenburg

Die Viehschau in Wildhaus morgen Freitag findet statt, allerdings ebenfalls mit den üblichen Einschränkungen, also beispielsweise ohne Festwirtschaft.

In Alt St. Johann feiert man an der Viehschau am 9. Oktober das Jubiläum 125 Jahre VZG. Wie Hans Peter Bollhalder (Unterwasser) von der Viehschaukommission sagt, mussten sich die Auftreibenden vorab registrieren. Für das Publikum – beschränkt auf eine maximale Zahl von 500 Zuschauerinnen und Zuschauer – wird eine Datenerfassung gemacht. Auch im obersten Toggenburg hat man sich den Einschränkungen gebeugt, also verzichtet man in Alt St. Johann ebenfalls auf den üblichen gesellschaftlichen Teil.

Am 6. Oktober findet die Viehschau in Nesslau statt, es ist die grösste in der Ostschweiz. Auch hier gibt es aufgrund der Grösse – es werden um die 1000 Tiere erwartet – starke Einschränkungen für Auftreiber und das Publikum.