Ein Stück gelebte Tradition – trotzdem sind die Viehschauen in der Region Werdenberg derzeit noch nicht gesichert Das Coronavirus stellt auch die Verantwortlichen von Alpabfahrten und Viehschauen vor neue Herausforderungen. Michael Kyburz 25.08.2020, 05.00 Uhr

Der Viehzuchtverein Buchs hat die diesjährige Viehschau abgesagt. Bild: Hansruedi Rohrer (14. Oktober 2019)

Alpabfahrten mit aufwendig geschmückten Tieren und imposanten Klängen der Glocken finden jährlich in fast jeder Gemeinde der Region statt. Doch die Covid-19-Pandemie macht selbst vor gelebten Traditionen nicht halt.

Vergangene Woche verkündeten die Verantwortlichen in Mels, dass die Alpabfahrten in diesem Jahr nicht wie gewohnt durchgeführt werden. Vor allem die Festlichkeiten rund um den Alpabzug sind davon betroffen. In der Region Werdenberg ist bis anhin noch keine Alpabfahrt abgesagt worden. Marco Bolt, Lehrer im Landwirtschaftlichem Zentrum in Salez, erklärt:

«Die Alpabfahrten als solche sind nicht als Feste anzusehen. Bei den Abfahrten geht es darum das Vieh von dem Sommerquartier wieder sicher nach Hause zu bringen.»

Ob und wie die Alpabfahrten durchgeführt werden, obliegt den Alpverantwortlichen. «Ich kann mir vorstellen, dass sich einige Alpen dafür entscheiden, einen Teil ihrer Tiere mit Anhängern abzuholen. Doch der grösste Teil wird, wie gewöhnlich, die Alp zu Fuss verlassen», sagt Bolt weiter.

Buchs sagt diesjährige Viehschau ab

Neben den Alpabfahrten gehören die lokalen Viehschauen für viele zum festen Jahresprogramm. Doch auch hier stellt Corona die Veranstalter vor neue Herausforderungen. Der Branchenverband Braunvieh Schweiz hat bereits ein Massnahmenkonzept veröffentlicht, das den Veranstaltern als Richtschnur dienen soll. Der Verband tagt morgen Mittwoch, um die momentane Lage zu besprechen und weitere Empfehlungen auszuarbeiten.

Die Frage, ob und wie viele Viehschauen stattfinden werden, könne momentan noch nicht abschliessend beantwortet werden, sagt Reto Grünenfelder, Präsident Braunvieh Schweiz. Bis jetzt hat nur der Viehzuchtverein Buchs seine diesjährige Viehschau abgesagt. Die Politischen Gemeinden entscheiden zusammen mit den jeweiligen Organisationskomitees, ob die Viehschau stattfindet oder nicht.

«Viehschauen sind wichtige Anlässe»

«Sowohl die Alpabfahrten als auch Viehschauen sind gelebte Tradition», sind sich Bolt und Grünenfelder einig. Die Viehschauen seien auch heute noch wichtige Anlässe für die Züchter, erklärt Grünenfelder. «Es geht darum, die Freude an den Tieren zu zeigen und zu teilen.» Der lokale Wettbewerb unter den Bauern fördere auch die Motivation und regt den Austausch unter den Ausstellern an, führt Grünenfelder aus. Ebenso aus züchterischer Seite sind Viehschauen wichtig, zumal immer wieder Tiere an solchen Anlässen gehandelt werden.