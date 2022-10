Wartau: Keiner zu klein, ein Jungzüchter zu sein

Viehschau Sevelen und Wartau machten gemeinsam Viehschau: Keiner zu klein, ein Jungzüchter zu sein In der Azmooser Dornau fand heute die Viehschau der Gemeinden Wartau und Sevelen statt. Der W&O hat dabei den Nachwuchs auf zwei und vier Beinen in den Fokus genommen. Armando Bianco Jetzt kommentieren 07.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Träumen vom Zuchterfolg: Die Jugend von heute ist in der Landwirtschaft die Zukunft von morgen. Bild: Armando Bianco

Das Herbstwetter hätte nicht prächtiger sein können, die Kühe und das bäuerliche Ambiente waren einfach schön, das zahlreich aufmarschierte Volk bestens gelaunt. Die Gemeinden Wartau und Sevelen haben heute gemeinsam ihre Viehschau beim Werkhof Dornau in Azmoos abgehalten.

Bild: Armando Bianco

Wie in vielen Bereichen im Leben: Die Jugend von heute ist die Zukunft von morgen. Kinder, Jugendliche und Jungerwachsene präsentierten vormittags mit Stolz und tüchtigem Einsatz ihre schönsten, «härzigsten» und imposantesten Tiere.

Bild: Armando Bianco

Denn früh übt sich, wer später Missen und Champions in den Ring führen will – so wie es am Nachmittag die Erwachsenen taten.

Die Tiere werden gepflegt, gestreichelt, geführt, gehätschelt und gebändigt: Früh übt sich, wer dereinst als Erwachsener im Ring Missen und Champions präsentieren will. Bild: Armando Bianco

Hylux und Tanni aus Oberschan und Sevelen

In elf Kategorien wurden Siegerinnen gewählt. Die Miss Wart-au 2022 heisst Hylux (Vater Blooming-Et), ihr Besitzer ist Ueli Tischhauser aus Oberschan. Die Miss Sevelen 2022 heisst Tanni (Vater Falk), ihr Besitzer ist Matthias Schwendener aus Sevelen

Bild: Armando Bianco

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen