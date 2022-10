Viehschau am Grabser Marktplatz

Viehschau Die Wartauerin Cordula ist die neue «Miss Werdenberg» – Shakira bleibt «Miss Grabs» Am Freitagnachmittag stiegen Missen und Vize-Missen aus der Region ins Rennen um den Titel der schönsten Werdenberger Kuh. Damit ist die Viehschausaison in der Region nun zu Ende. Corinne Hanselmann Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr

Die Calvin-Tochter Cordula aus dem Stall von Ueli Tischhauser, Oberschan, wurde zur «Miss Werdenberg» gewählt. Bild: Corinne Hanselmann

Einmal im Jahr verwandelt sich der Grabser Marktplatz in den Viehschauplatz. Rund 430 Tiere von 20 Landwirtschaftsbetrieben wurden am Freitag an die Latten gebunden. Viel Publikum von jung bis alt scharte sich um den Schauring, als es nach dem Mittag darum ging, Spezialpreise für die schönsten Euter, das beste Rind oder das hervorragendste Mutter-Tochter-Duo zu vergeben.