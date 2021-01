Buchs Basis für neue KVA ist gelegt: Der Verein für Abfallbeseitigung hat das Areal der ehemaligen Chemiefabrik Acima gekauft Der Weg ist frei, um einen Neustart im Ochsensand in Buchs zu planen. Zuerst stehen der Rückbau nicht mehr benötigter Gebäude sowie die Altlastensanierung auf dem Programm. Heini Schwendener 06.01.2021, 10.44 Uhr

Auf dem Firmengelände des ehemaligen Chemieunternehmens Acima im Ochsensand in Buchs soll dereinst eine neue KVA gebaut werden. Bild: Heini Schwendener

An der ausserordentlichen Delegiertenversammlung vom 22. Oktober 2020 erhielt der Vorstand des Vereins für Abfallbeseitigung (VfA) die Kompetenz, das Gelände der ehemaligen Chemiefabrik Acima im Ochsensand in Buchs zu erwerben. Der Kauf des 57128 Quadratmeter grossen Areals ist noch vor Weihnachten über die Bühne gegangen, wie VfA-Präsident Guido Germann (Bad Ragaz) auf Anfrage des W&O erklärte. An der DV hatte Germann zu den Delegierten gesagt: