Verurteilt Stalker folgt einer Frau wie ein Schatten, macht Fotos von ihr und schickt ihr immer wieder Nachrichten Ein 38-jähriger Stalker verfolgt eine Frau in Liechtenstein während vier Monaten. Sie ist bereits sein zweites Opfer. Nun stand er vor Gericht. Julia Kaufmann 30.06.2021, 11.53 Uhr

Der Stalker folgte der Frau wie ein Schatten. Michel Canonica

Egal ob sie zur Arbeit oder zum Einkaufen fuhr, ihren Bruder besuchte oder bei sich zu Hause war: Der 38-Jährige folgte einer Frau wie ihr Schatten – und das über knapp vier Monate hinweg. Er schickte ihr aktuelle Bilder, auf denen sie abgebildet war, um sie wissen zu lassen, dass er sich in ihrer Nähe aufhielt. Er liess über Drittpersonen Nachrichten an sie ausrichten und schrieb ihr auch über Messaging-Dienste immer wieder Textnachrichten.

Die Frau bekam es mit der Angst zu tun, fühlte sich beobachtet und hatte die Rollläden ihrer Wohnung ständig geschlossen, um sich vor fremden Blicken schützen zu können. Das Haus verliess sie allein kaum mehr.

Der 38-jährige in Liechtenstein wohnhafte Mann wurde zur Anzeige gebracht und hätte sich am Dienstag vor dem Landgericht einfinden müssen. Trotz ausgewiesener Ladung war er zum Termin allerdings nicht erschienen. Richter und Staatsanwalt einigten sich, in Abwesenheit des Angeklagten zu verhandeln.

Bedingte Geldstrafe in Höhe von 5000 Franken

Der 38-Jährige wurde wegen zweier Vergehen, der beharrlichen Verfolgung sowie mehrerer Übertretungen des Strassenverkehrsgesetzes schuldig gesprochen. Nebst dem ständigen Auflauern seines Opfers hatte er ausserdem einmal während der Autofahrt ein Foto von der Frau geschossen und sie an einem anderen Tag auf einer 80er-Strecke gleich viermal überholt und dann rapide und grundlos abgebremst. Der Richter sprach eine bedingte Geldstrafe in Höhe von 5000 Franken aus. Für die Übertretungen des Strassenverkehrsgesetzes handelte sich der 38-Jährige eine Busse über 1000 Franken ein. Zudem muss er die Verfahrenskosten in Höhe von 500 Franken bezahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Schon einmal einer Frau nachgestellt

Es ist nicht das erste Mal, dass der 38-Jährige wegen beharrlicher Verfolgung vor Gericht stand. Erst im April wurde er vom Landgericht schuldig gesprochen, das Urteil ist allerdings ebenfalls noch nicht rechtskräftig, da Berufung eingelegt wurde. Der 38-Jährige hatte eine Affäre mit einer verheirateten Frau und als diese sie beendete, begann er ihr nachzustellen. Das damalige Opfer erzählte an der Verhandlung im April:

«Egal ob ich am Spazieren war, am Einkaufen oder im Auto sass – überall tauchte er auf.»

Auch sie sei total verängstigt gewesen. Der 38-Jährige stritt allerdings alles ab. Sein grösstes Hobby sei es, mit dem Auto herumzufahren. «So liegt es auf der Hand, dass wir uns ein paar Mal begegnet sind», sagte der Mann.

Damals wurde er zu einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 7500 Franken verurteilt, die ebenfalls bedingt auf eine Probezeit von drei Jahren ausgesprochen wurde. Die Kosten für das Gerichtsverfahren beliefen sich auf 1000 Franken. «So viele Begegnungen können keine Zufälle sein», so der Richter.