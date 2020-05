21-Jähriger Grabser kandidiert für die Synode der Kantonalkirche: «Es ist wichtig, dass sich die Jungen mehr einbringen» Der 21-jährige Grabser Sascha Scherrer will Synodale der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons werden. Hanspeter Thurnherr 18.05.2020, 12.43 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sascha Scherrer fühlt sich besonders in der Band des Jugendgottesdienstes P25 als Teil der Kirchgemeinde. Hanspeter Thurnherr

An der Kirchbürgerversammlung im vergangenen Jahr konnte die Evangelische Kirchgemeinde Grabs-Gams nur einen von zwei vakanten Sitzen für die Synode der St.Galler Kantonalkirche besetzen. Doch dieses Jahr stellt sich mit Sascha Scherrer ein 21-Jähriger für dieses Amt zur Verfügung. Gewählt wird am Sonntag, 24. Mai.

Schafft er die Wahl, wird er der jüngste Synodenvertreter der Kirchgemeinde sein. Er beschreibt seine Motivation für die Kandidatur:

«Es ist wichtig, dass sich die Jungen mehr in der Kirchgemeinde einbringen. Ich bin an (Kirchen)-Politik interessiert und möchte sehen, wie es läuft. Vielleicht könnte ich eine andere, liberalere Meinung einbringen als die eher älteren Synodalen.»

Weniger Zeitaufwand als in der Kirchenvorsteherschaft

Die Synode ist mit ihren 180Mitgliedern das Parlament der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons St.Gallen. Die Synode berät und genehmigt Gesetzestexte, Budget, Rechnung und Amtsbericht der Kantonalkirche. Sie wählt auch den Kirchenrat, das ausführende Organ, also die Exekutive der Kantonalkirche. Das Kirchenparlament tagt normalerweise zweimal im Jahr. Zusätzlich versammeln sich die Synodalen zur Vorberatung in den einzelnen Kirchenbezirken zu Vorsynoden. «Der Zeitaufwand für dieses Amt ist somit nicht so riesig. Jedenfalls weniger als beispielsweise die Mitarbeit in der Kirchenvorsteherschaft», sagt Sascha Scherrer.

«Freue ich mich auf die Zusammenarbeit»

Vorausgesetzt, er wird gewählt, würde er an der Synode zuerst einmal aufmerksam zuhören und schauen, wie es läuft.

«Wenn ich einmal richtig ‹drin› bin, habe ich sicher vor, bei mir wichtigen Themen meine Ideen und Vorschläge in der Vorsynode einzubringen. Ich befürchte allerdings, dass ich mit meinen liberalen Ansichten eher alleine bin. Aber wer weiss, vielleicht werde ich positiv überrascht. Auf jeden Fall freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit den anderen Synodalen», sagt der in Grabs aufgewachsene gelernte Konstrukteur, der im Sommer 2019 seine Lehre bei Oerlikon Balzers abschloss.

Bis Ende des Jahres konnte er dort in der Firma weiterarbeiten. Im Moment absolviert er ein Praktikum im Bereich Gebäudeunterhalt. Aktuell plant er, ab Herbst an der NTB in Buchs Systemtechnik zu studieren.

Seit Primarschulzeit in der Cevi

Sascha Scherrer möchte in der Synode der Kantonalkirche die Jugend vertreten. Bild: Hanspeter Thurnherr

Seit gut einem Jahr ist Sascha Scherrer im Vierer-Führungsteam der Cevi Grabs-Gams als Abteilungsleiter für den Bereich Knabenjungschar engagiert ist. «In der Cevi bin ich seit meiner Primarschulzeit und seit knapp sieben Jahren auch Leiter», erzählt Scherrer. Damit gleicht seine «Cevi-Karriere» jener von Fabian Lippuner, der am gleichen Tag für die Kirchenvorsteherschaft (Kivo) kandidiert.

«Mir persönlich bereitet es Spass, zusammen in der Gruppe etwas auf die Beine zu stellen, das den Kindern Freude macht – zum Beispiel: ein Lager zu organisieren.» Der Cevi steht für ihn für «gemeinsam planen und gemeinsam erleben. Zum Beispiel spielen, singen, Zelte bauen». Beim Grabser Zwei-Stundenlauf – einem Benefizanlass – stellt der Cevi jeweils Helfer und Läufer.

«Ich finde diesen Anlass als eine gute Sache. Auch deshalb war ich in den letzten drei Jahren als Helfer dabei.»

Und schmunzelnd fügt er an: «So musste ich nicht mitlaufen.»

Scherrer spielt Schlagzeug im Jugendgottesdienst

Früher war Sascha Scherrer in der Jugendgruppe der Kirchgemeinde dabei. Heute stellt er eines seiner Hobbys in den Dienst der Kirche. Er spielt seit zwei Jahren Schlagzeug in der Band des Jugendgottesdienstes P25. Seit Neuestem spielt auch seine Schwester als Pianistin in der Band mit. Sascha Scherrer hält fest:

«Dank der Band habe ich das Gefühl, Teil der Kirchgemeinde zu sein, auch wenn ich nicht einer bin, der überall dabei ist. Ich mache mit, wenn es für Junge ist.»

Daneben besucht er gerne Rock- und Punkrock-Konzerte, am Liebsten regionale Bands in kleinen Clubs. Aber auch Open Airs wie etwa dem «Greenfield» in Interlaken oder am «Out in The Gurin» in Sargans ist er anzutreffen.

In seiner Freizeit lässt er in der Werkstatt Objekte, vorwiegend aus Metall, entstehen. Dabei bringt er seine Ideen mit Hilfe von CAD zu Papier, um sie dann mit einem kleinen 3D-Drucker umzusetzen.