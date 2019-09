Vertrauen als Basis für den Erfolg der Wiga 2019 Thomas Schwizer

Die Präsidenten der sechs Gewerbevereine aus der Region haben im Sommer 2018 mutig und klar festgehalten: «Es reicht!» Sie hatten damit der alten Wiga-Führung klipp und klar das Vertrauen entzogen. Es folgten der Wirbel um die Übernahme der Wiga-Rechte durch eine neue Trägerschaft und um den Konkurs der damaligen Wiga-Gesellschaft.

Thomas Schwizer, Chefredaktor Werdenberger und Obertoggenburger

Bis die neue Führung endgültig klar war, folgte ein weiteres Hin und Her. Erst im November letzten Jahres stand fest: Die drei Mitglieder der neuen Geschäftsleitung und die sechs Gewerbevereine sind gemeinsam Aktionäre der Wiga Messe AG und werden die Jubiläums-Wiga 2019 definitiv durchführen.

Nach dieser heiklen Vorgeschichte brauchte es von allen Beteiligten eine sehr positive Einstellung, um innert der verbleibenden Monate die 20.Wiga auf die Beine zu stellen.

Einerseits bei der Messe- und Geschäftsleitung, andererseits bei den sechs Gewerbevereine mit ihren Gemeinschaftsständen. Für ein gutes Gelingen brauchte es jenes gegenseitige Vertrauen, das vorher immer mehr verloren ging. Beim Fazit-Treff der Wiga-Geschäftsleitung, -Messeleitung und Gewerbevereinspräsidenten war man sich einig:

Genau dieses gegenseitige Vertrauen ist wieder uneingeschränkt vorhanden und legte die stabile Basis für eine viel versprechende Wiga 2019.

Die beeindruckenden Gemeinschaftsstände der Gewerbevereine prägten diese Messe. Sie sind ein Erfolgsmodell, wie es keine andere Messe in dieser Form kennt. Gemeinsam stellten die lokalen Aussteller und das Messeteam in ihrem Zuständigkeitsbereich in Rekordzeit eine Wiga mit hoher Qualität auf die Beine, bei der eine positive Grundstimmung herrschte und störende Misstöne ausblieben. Das Positive wurde auf die Besucher übertragen.

Das eindrucksvolle Miteinander bescherte der Jubiläums-Wiga 2019 einen vollen Erfolg. Und es verspricht heute schon eine ebenso positive Jubiläums-Wiga im September 2021.