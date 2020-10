Verstärkung für den Vorstand Kinderbetreuung Grabs-Gams-Sennwald

Die HV des Vereins Kinderbetreuung Grabs-Gams-Sennwald (GGS) konnte im 2020 nicht als Anlass durchgeführt werden. Die Beschlüsse und Wahlen haben schriftlich stattgefunden. 03.10.2020, 15.00 Uhr

Der aktuelle Vorstand der Kinderbetreuung Grabs-Gams-Sennwald (GGS): (von links) Philip Anderhalden, Christine Egger-Schöb, Jeanette Mösli, Petra Sucker. Bild: PD

(pd) Im Berichtsjahr 2019 durfte der Verein Kinderbetreuung Grabs-Gams-Sennwald (GGS) das 20-Jahr- Jubiläum mit diversen Aktivitäten feiern und den Schülerhort Silva im Schulhaus Zil in Sennwald eröffnen. Die Auslastung an allen Standorten war hoch. Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen ist weiterhin steigend. Das Jahr 2019 war ein gutes Betriebsjahr, heisst es in einer Medienmitteilung.