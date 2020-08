Verspätete Information einiger Bezüger von Schimmelmasken: Kanton St.Gallen und Kantonaler Führungsstab haben die «Lektion gelernt» Die St.Galler Regierung gesteht in Bezug auf die verspätete Rückruf-Information ein: Nicht nur die Masken der Armee wiesen Mängel auf, auch die Kommunikation des Kantons in dieser Sache. Ein Gutachten im Auftrag der Armeeapotheke klärt allfällige negative gesundheitliche Auswirkungen für die Benutzer dieser Masken. Thomas Schwizer 17.08.2020, 10.11 Uhr

Hier verteilt eine Mitarbeiterin der Basler Verkehrs-Betriebe BVB neue Schutzmasken am Bahnhof SBB in Basel. Im Kanton St.Gallen wurden möglicherweise mit Pilzsporen verschmutzte Schutzmasken an Institutionen verteilt. Bild: Georgios Kefalas / Keystone

Am 9.Juli hat der Bund die Kantone und die Öffentlichkeit informiert, dass einige Schutzmasken aus Armeebeständen möglicherweise mit Pilzsporen befallen sind.

Der Kanton St. Gallen hatte solche Masken kostenlos an verschiedene Institutionen geliefert. Bis er alle aufforderte, die Masken nicht mehr zu benutzen, verging eine ganze Woche. Deshalb nutzten diese die Masken in Zusammenhang mit Covid-19 weiterhin.

Erst nach einigen Tagen erkannt wer alles beliefert worden ist

Die schriftliche Antwort der St. Galler Regierung vom 11. August auf eine Einfache Anfrage von Kantonsrätin Barbara Dürr (CVP, Gams) vom 23. Juli zeigt den Grund für die verzögerte Benachrichtigung: Erst in den Tagen nach Bekanntgabe des Rückrufs der potenziellen «Schimmelmasken» durch den Bund am 9. Juli wurde beim Kanton klar, dass nicht nur die kantonale Verwaltung, Schulen und Spitäler solche Masken erhalten hatten. Die Kantonsverwaltung wurde am 10. Juli über den Rückruf informiert, belieferte Schulen, Spitäler und andere am 11. Juli.

Mitarbeitende des Lukashaus in Grabs, ein Wohnheim mit Beschäftigungsstätte für Erwachsene mit Behinderung, hat rund 2000 der 4000 möglicherweise mit Pilzsporen verunreinigten Masken aus Armeebeständen genutzt. Bild: PD (Grabs, 19.12.2019)

In den folgenden Tagen wurde beim Kanton dann bewusst, dass auch weitere Institutionen wie das Lukashaus in Grabs, ein Wohnheim mit Beschäftigungsstätte für Erwachsene mit Behinderung, solche Lieferungen erhalten hatten (Ausgabe vom 6. August). Deshalb wurden sie erst mit E-Mail vom 17. Juli aufgefordert, diese Masken nicht mehr zu verwenden.

«Kommunikationsziel nicht vollständig erreicht»

Zeitgerecht: So lautet eine Vorgabe im Konzept «Integrierte Kommunikation im Kanton St. Gallen» – neben weiteren Punkten wie sachlich, wahr und verständlich. Im Fall der Rückrufaktion der Armeemasken gesteht die Regierung im konkreten Fall ein, «dass der Kanton das Ziel einer zeitnahen Information nicht bei allen Institutionen und Personen im Gesundheits- und Sozialwesen (...) vollständig erreicht hat.»

«Diese Erkenntnis wird als ‹lesson learned› festgehalten».

(zu deutsch: Lektion gelernt). So wird der Fehler in der schriftlichen Antwort zurückhaltend eingestanden.

Gefährlichkeit des Pilzes wird in einem Gutachten abgeklärt

Noch nicht beantworten kann die Regierung dagegen die Frage, ob das Tragen der betroffenen Schutzmasken aus dem Armeelager negative Auswirkungen auf die Gesundheit ihrer Benutzerinnen und Benutzer haben wird bzw. könnte.

Wie gefährlich der Pilz ist, werde in einem infektiologischen Gutachten geklärt, das die Armeeapotheke in Auftrag gegeben hat. Die betroffenen Institutionen würden vom Kanton umgehend informiert, sobald die Ergebnisse vorliegen, wird in der Antwort aus St.Gallen versichert .

Dürr: «Verzögerte Information nach wie vor unverständlich»

Der Kanton beruft sich darauf, dass er sich bei der Verteilung der zumindest teilweise verunreinigten Maskenchargen auf eine Untersuchung des Labor Spiez verlassen habe. Auf deren Basis habe der Bund die Masken als einsatztauglich befunden und an die Kantone geliefert.

Barbara Dürr (CVP, Gams) versteht nicht, warum der Kanton eine Woche brauchte, um alle mit den Masken belieferten Institutionen über deren Rückruf zu informieren. Bild: Regina Kühne

Dass der Kanton sich hier auf das renommierte Labor Spiez verlassen hat und keine eigene Qualitätsprüfung veranlasste, kann Barbara Dürr, die auch Präsidentin der Stiftung Lukashaus ist, in einer Reaktion auf die Antwort der Regierung nachvollziehen. Hingegen betont sie auf Anfrage:

«Für mich ist nach wie vor unverständlich, dass der Kanton eine Woche braucht, um herauszufinden, an wen solche Masken geliefert wurden.»

Dafür müssten doch umgehend Listen verfügbar sein, findet sie. Dürr hofft, dass der Kanton wirklich etwas aus diesem Fehler gelernt hat. Das Gleiche gelte, und zwar für Bund und Kanton, in Bezug auf künftig genügend bestückte Pflichtlager mit einwandfreien Masken und Desinfektionsmitteln.