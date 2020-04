Gemeinde will die Wasserversorgung der Wartauer Alpen sichern In den nächsten Jahren werden im Wartau für die Wasserversorgung des Alpgebiets rund 950000 Franken investiert. 06.04.2020, 05.00 Uhr

Die Wasserversorgung der Alpen auf dem Wartauer Gemeindegebiet soll nachhaltig gesichert werden. Bild: PD.

(pd) 1350 Rinder, Mäsen und Kälber, 135 Kühe, 75 Mutterkühe, 300 Schafe und Ziegen, 100 Schweine sowie 25 Pferde und Esel werden auf den Wartauer Alpen gesömmert. Ein grosser Teil der Alpen ist im Besitz der Ortsgemeinde Wartau. Daneben existieren diverse Alpkorporationen mit unterschiedlichen Organisationsformen. Die Gemeinde Wartau koordiniert für die Alpkörperschaften die Massnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur. Aktuell wurde ein Gesamtprojekt für eine sichere und den Bedürfnissen entsprechende Wasserversorgung erarbeitet. Dies wurde notwendig, weil das Trockenjahr 2018 gezeigt hat, dass in etlichen Gebieten nicht genügend Wasser zur Verfügung steht, schreibt die Gemeinde Wartau in einer Medienmitteilung. Teilweise musste das Wasser antransportiert werden. Der dadurch verursachte Aufwand war entsprechend gross und die Kosten waren hoch.

Grosser Teil ist sanierungsbedürftig

Ein grosser Teil der bestehenden Tränkeanlagen auf den Alpen der Gemeinde Wartau sind veraltet und weisen Mängel und Schäden auf. Gemeindepräsident Beat Tinner weiss: «In den letzten Jahren wurden die Quellfassungen und Wasserleitungen zu den Weidebrunnen meist nur behelfsmässig repariert.» Einfache Holztroge oder alte Badewannen dienen als Weidebrunnen.

Der Projektverfasser und Bauingenieur Ruedi Gall hält in seinem technischen Bericht fest, dass viele der genutzten Quellenfassungen alt und in einem schlechten Zustand sind. Die Folge: Für die Tränkung des Viehs muss zum Teil Wasser aus Bächen genutzt werden. «Die Qualität des in den Alpbetrieben genutzten Wassers sollte jedoch Trinkwasserqualität aufweisen. Dies, weil auf den Alpen aus der Milch Lebensmittel wie Butter und Käse hergestellt werden», erklärt Tinner. Dementsprechend wichtig sei die Sanierung der Wasserversorgung.

Investition in die Zukunft

Für die Sanierung der Tränkeanlagen der Alpen auf dem Gemeindegebiet Wartau stehen Erneuerungsarbeiten im Umfang von rund 950000 Franken an. Diese Arbeiten sollen in Etappen und über mehrere Jahre ausgeführt werden. Es wird erwartet, dass ein Teil der Finanzierung über Beiträge von Bund und Kanton erfolgt. Ein Gesuch wurde dem zuständigen Amt eingereicht. Die Restkosten der Sanierungsarbeiten müssen von den Eigentümern getragen werden. Die geplanten Sanierungsmassnahmen sind für den Wartauer Gemeindepräsidenten Beat Tinner zukunftsweisend: «Dank dieser Investition kann die gesamte Wasserversorgung auf Jahrzehnte gesichert werden. Zudem wird mit der ausreichenden und sicheren Versorgung der Alpen mit Wasser der Betrieb verbessert. Die Gefahr von Ertragsausfällen sowie Erkrankungen von Tieren wird minimiert.» Daher ist Beat Tinner überzeugt, dass die optimierte Wasserversorgung einen wichtigen Beitrag für den Fortbestand der Alpen auf dem Gemeindegebiet Wartau leistet. In den nächsten Tagen folgt das Bauanzeigeverfahren für die Erneuerungsarbeiten.