Verschiedene Bauthemen beschäftigen die Gamser Behörden

Wegen der Kantonsstrassen- Planung blockierte Zentrumsentwicklung, zwei neue Wasserreservoirs, die Fortsetzung des Ausbaus der Haagerstrasse, der beabsichtigte Verkauf des Gewerbeteils beim Gemeindewerkhof von der Ortsgemeinde an die politische Gemeinde: Am Anlass «Behörden geben Auskunft» wurde die Bevölkerung aus erster Hand mit Wissenswertem über den aktuellen Stand von verschiedenen Projekten in der Gemeinde informiert.