Buchs: 52-jährige Frau auf Zebrastreifen angefahren und verletzt

Verkehrsunfall Buchs: Fussgängerin wird von Auto angefahren Am Donnerstagnachmittag ist eine 52-jährige Frau auf der Kappelistrasse von einem Auto angefahren worden. Sie wurde unbestimmt verletzt. 04.03.2023, 05.00 Uhr

Auf dem Fussgängerstreifen an der Verzweigung Kappelistrasse/Grünaustrasse in Buchs wurde eine 52-jährige Frau angefahren. Bild: Kapo SG

Ein 47-jähriger Autofahrer fuhr am Donnerstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, auf der Kappelistrasse in Richtung Grünaustrasse. Gleichzeitig überquerte eine 52-jährige Frau den Fussgängerstreifen. Es kam zur Kollision zwischen dem Auto und der Fussgängerin, wobei die Frau unbestimmt verletzt wurde. Wie die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung vom Freitag schreibt, musste die angefahrene Frau vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Am Auto entstand kein Sachschaden. (kapo/mlb)