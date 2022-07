Verkehrsdelikt Auto in Wil gestohlen, Polizeiauto gerammt und nach Zürich geflüchtet: Drei Männer liefern sich Verfolgungsjagd mit der Polizei Am Donnerstag hat die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen die Meldung erhalten, dass ein gestohlenes Auto in Wil gesichtet worden sei. Eine Patrouille der Kantonspolizei konnte die Nachfahrt aufnehmen. Die unbekannte Täterschaft flüchtete jedoch mit dem Auto bis in den Kanton Zürich. 08.07.2022, 12.18 Uhr

Auto in Wil entwendet: Die drei mutmasslichen Täter sind im Kanton Zürich und Thurgau wohnhaft und im Alter von 18 und 20 Jahren. Symbolbild: Kapo SG

Ein Mann hat am Donnerstagabend der Kantonalen Notrufzentrale gemeldet, dass er sein gestohlenes Auto in Wil gesichtet hatte. Eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen konnte das Fahrzeug dort antreffen, die Nachfahrt aufnehmen und versuchte, es anzuhalten. Die vorerst unbekannte Täterschaft wollte sich der Anhaltung entziehen und flüchtete über den Kanton Thurgau in den Kanton Zürich.

Wie die St.Galler Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, gelang der St.Galler Patrouille in Balterswil, den Lenker anzuhalten. Der unbekannte Autofahrer rammte anschliessend jedoch das Patrouillenfahrzeug und setzte seine Flucht mit dem entwendeten Auto fort. In Wila, Kanton Zürich, brach die Patrouille aus Sicherheitsgründen und wegen des beschädigten Fahrzeugs die Nachfahrt ab.

Auto in Wohnquartier abgestellt

Zur Unterstützung wurde die Kantonspolizei Zürich aufgeboten. Sie fahndete mit Unterstützung von Polizeihunden und dem Polizeihelikopter nach dem Fahrzeug und der Täterschaft. Das Fahrzeug konnte schliesslich in einem Wohnquartier abgestellt aufgefunden werden. Die mutmasslichen Täter - drei im Kanton Zürich und Thurgau wohnhafte Schweizer im Alter von 18 und zweimal 20 Jahren - konnten laut Polizei kurz darauf durch die Kantonspolizei Zürich festgenommen werden.

Den drei Männern werden mehrfache Verstösse gegen das Strassenverkehrsgesetz und das Strafgesetzbuch vorgeworfen. Die genauen Beteiligungen der Männer an den jeweiligen Verstössen sind Gegenstand laufender Ermittlungen der Kantonspolizei St.Gallen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen. (kapo/lex)