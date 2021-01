Verkehrsbehinderung Geduldsspiel für die Verkehrsteilnehmer: Die Bauarbeiten in Gams gehen weiter Sofern es das Wetter zulässt, startet das Tiefbauamt am Montag, 1. Februar 2021, mit den Bauarbeiten zwischen der Sommerau und Neufeld auf der Haagerstrasse in Gams. Bis im Herbst 2021 sollen die Arbeiten abgeschlossen werden. 26.01.2021, 10.12 Uhr

(pd) Die Haagerstrasse in Gams wird in Etappen saniert. Bereits letztes Jahr konnten die Arbeiten zwischen dem Pilgerbrunnen und Karmaad abgeschlossen werden. Nun starten die Gemeinde Gams, die Elektra Gams und das Strassenkreisinspektorat Buchs die Bauarbeiten auf dem Abschnitt Karmaad bis Neufeld. Die Arbeiten an der Fahrbahn und an den Werkleitungen dauern voraussichtlich bis Sommer 2021.