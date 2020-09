Nach den Erdrutschen rollt der Verkehr bald wieder – Wie mit einer Nagelwand der Hang am Grabserberg gesichert wird Nach zwei Hangrutschen im Juli und August im Gebiet Lehnbach laufen die Sanierungsarbeiten auf Hochtouren. Bis zu zwölf Meter lange Nägel werden in den Berg getrieben. Heini Schwendener 25.09.2020, 11.29 Uhr

Eine grosse Bohrmaschine bereitet die Löcher für die Nägel, die zwischen sieben und zwölf Meter lang sind, vor. Bilder: Heini Schwendener

Während einer Stützmauersanierung im Lehn am Grabserberg kam es am 9. Juli zu einem ersten und am 13. August zu einem zweiten Hangrutsch an dieser Stelle. In beiden Fällen kam niemand direkt zu Schaden. Allerdings wurden in der Folge umgehend umfangreiche Hangsicherungsarbeiten mit Nagelwänden notwendig, deren Kosten noch nicht absehbar sind.

Stützmauersanierung war am Anfang Die Baustelle wurde im Juni eröffnet. Es war vorgesehen, die alte Stützmauer, die wegen des Wasserdrucks teils überhängig war, zu sanieren. Auch der Bachdurchlass unter der Bergstrasse musste ersetzt werden. Dafür wurden 615'000 Franken budgetiert. Als die Steinmauer abgetragen war und mit dem Aufbau einer neuen begonnen wurde, ereigneten sich zwei Hangrutsche. Nach Abklärungen der Andres Geotechnik AG war klar, dass nun umfangreichere Hangsicherungsarbeiten nötig wurden. (she)

Diese Arbeiten laufen seit Wochen auf Hochtouren und sie kamen, wie eine Baustellenbesichtigung in dieser Woche zeigte, gut voran. Stefan Gianferrari ist Bauingenieur FH bei der Grabser Firma FKL & Partner AG. Er ist Projekt- und Bauleiter der Sanierungsarbeiten am Grabserberg und bestätigt unserer Zeitung:

«Es läuft im Moment wirklich optimal auf der Baustelle.»

Die Arbeiten auf der Baustelle im Gebiet Lehnbach kommen gut voran. Vor der Nagelwand ist ein Teil der Stützmauer aus grossen Steinen bereits erstellt. Bau- und Projektleiter Stefan Gianferrari (Mitte) bespricht sich auf der Baustelle mit dem Polier. Die Röhren sind bereit, um von der Bohrmaschine in den Berg getrieben zu werden. Das Steinlager für die Stützmauer. Der Linienbus zur Voralp passiert die Baustelle. Die Bohrmaschine wird in Stellung gebracht. Einer der vielen Nägel in der Wand aus Spritzbeton. Es wird gebohrt für einen der Nägel, die 7 bis 8 und teilweise sogar 12 Meter lang sind. Oben am Bildrand sieht man eine Abbruchstelle eines Hangrutschs. Für die Fussgänger wurde ein Pfad angelegt, um die Baustelle sicher passieren zu können. Der Grabserberg ist an vielen Stellen in Bewegung. Hier beim Bühelrangg wurde vor rund zwei Jahren die Strassenführung angepasst und eine neue Stützmauer erstellt.

Zum Baufortschritt beigetragen habe auch das gute Wetter, ergänzt Jörg Bürer, Leiter Tiefbau der Gemeinde Grabs. Er ist froh, dass die beiden kleinen Hangrutsche so glimpflich abgelaufen sind:

«Für die Anwohner ist aber die Situation mit den Verkehrseinschränkungen ziemlich umständlich».

Nach dem 2. Oktober ist die Baustelle wieder befahrbar

Doch dies wird sich schon bald merklich bessern. Denn nach jetzigem Wissensstand soll ab Freitag, 2. Oktober, um 17 Uhr, der betroffene Strassenabschnitt im Gebiet Lehnbach wieder rund um die Uhr befahrbar sein. Allerdings nur einspurig, geregelt durch eine Lichtsignalanlage. Ursprünglich war vorgesehen, dass die Hangsicherung wegen der Erstellung der durch die Hangrutsche zusätzlich notwendigen Nagelwände bis zum 15. Oktober dauern würden.

Die Röhren sind bereit. Sie werden von einer Bohrmaschine in den Hang getrieben, damit danach die Nägel zur Hangsicherung gesetzt werden können.

Ein Augenschein vor Ort zeigt den Baufortschritt, der in den vergangenen Wochen erzielt wurde. Die Bohrrohre sind bereit, der Kompressor ist vorgewärmt und die Bohrmaschine am richtigen Ort platziert. Doch noch können die Arbeiter nicht zur Tat schreiten. Auf der Baustelle im Gebiet Lehnbach wird der Linienbus auf seiner Fahrt zur Voralp erwartet.

Lange Nägel sichern den Hang

Um 9.15 Uhr passiert der Bus, danach legen die Arbeiter los. Die Bohrmaschine fährt ihren Arm aus, die Strasse ist nun vollends unpassierbar. Der Lärm beginnt. Ein weiteres Loch für einen der 7 bis 8 Meter langen Nägel, die den ins Rutschen geratenen Hang sichern werden, wird in den Berg getrieben. Der Hang hinter der im Juni abgetragenen rund 100-jährigen Stützmauer aus Steinen ist bis auf eine kleine Fläche mit Spritzbeton abgedeckt.

Aus diesen zwei- und dreilagigen Nagelwänden ragen noch Nägel, man sieht Ansätze der Armierung und Wasserrohre, die den bergseitigen Wasserdruck hinter der Stützmauer in die Sickerrohre ableiten werden.

Die Bohrarbeiten für die Nagelwände konnten diese Woche abgeschlossen werden. Spätere Zugproben werden Aufschluss darüber geben, ob die Nägel auch wirklich gut verankert sind. An einigen Stellen mussten gar 12 Meter lange Nägel in den Berg getrieben werden.

Der Polier bespricht sich mit dem Bau- und Projektleiter.

Dass die Arbeiten so gut vorankommen, hat vor allem zwei Gründe: Das Wetter war gut und die Arbeiten verliefen optimal. Nur in wenigen Fällen hat beispielsweise ein Nagel die Zugprobe nicht bestanden, sodass daneben weitere Löcher gebohrt und Nägel montiert werden mussten.

Stützmauer wieder aufbauen

Noch gibt es aber viel zu tun. In einer nächsten Etappe wird in den folgenden Tagen auf dem engsten Strassenabschnitt die Stützmauer wieder aufgebaut. Nach dem 2. Oktober soll nämlich auch der Privatverkehr die Baustelle tagsüber wieder einspurig befahren können.

Der Aufbau des restlichen Teils der Stützmauer ist trotz der einspurig an den Verkehr übergebenen Bergstrasse möglich. Bleibt das Wetter den Bauarbeitern weiterhin so gut gesinnt wie bisher, könnten die Hangsicherungsarbeiten gemäss Jörg Bürer, Leiter Tiefbau der Gemeinde Grabs, Mitte November fertig sein. Bürer sagt weiter:

«Wohl erst im Frühling 2021 können die ausgeebneten, neu modellierten Abbruchstellen der beiden Hangrutsche wieder begrünt werden.»