Elementare Fahrpraxis: Lektionen beim Fahrlehrer werden geschätzt

Verkehr Fahrpraxis ist nicht gleich Fahrpraxis: 17-jährige Fahrschüler nehmen die Lektionen in der Fahrstunde gerne in Anspruch Privat dürfen 17-Jährige fleissig hinter dem Lenkrad üben – doch gelernt wird immer noch beim Fahrlehrer. Fahrlehrer Markus Zwyssig (Grabserberg) hat bislang gute Erfahrungen mit 17-jährhigen Fahrschülern gemacht. Robert Kucera Jetzt kommentieren 08.10.2021, 14.43 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der wichtige erste Schritt für alle 17-jährigen Fahrschülerinnen und Fahrschüler ist die solide Grundausbildung mit dem Fahrlehrer an der der Seite. Chris Iseli / LTA

Seit Anfang 2021 dürfen 17-Jährige mit Begleitung hinters Lenkrad. Den Führerschein gibt es zwar nach wie vor erst mit 18 Jahren und selbstverständlich nach einer erfolgreichen Prüfung. Doch im Schnitt werden künftig die jungen Lenker den Führerschein eher in der Hand halten als in früheren Jahren.

Im Januar durfte man gespannt sein, wie sich die neue Regelung im Alltag bewährt. Von Seiten der lokalen Fahrlehrer gab es diesbezüglich kritische Stimmen (W&O vom 12. Januar). Denn die obligatorische Lernphase von zwölf Monaten schreibt nicht vor, wie häufig ein Fahrschüler in Begleitung eines Experten zu fahren hat. Deshalb mahnt auch heute noch der Präsident des Ostschweizer Fahrlehrer-Verbands, Ravaldo Guerrini, dass eine solide Grundausbildung unerlässlich sei. Fahrerlehrer Markus Zwyssig (Grabserberg) hat diesbezüglich aber schon gute Erfahrungen mit den jüngsten Verkehrsteilnehmern gemacht.

Grundausbildung ist der erste Schritt

«Grundsätzlich ist es eine gute Sache, wenn man es richtig macht», äussert sich Fahrlehrer Markus Zwyssig zur neuen Regelung, die seit dem 1. Januar 2021. gilt. 17-Jährige dürfen hinters Lenkrad und nach einer zwölfmonatigen Lernphase den Führerschein – mit 18 Jahren – machen.

Den richtigen Weg dazu beschreibt der Grabserberger wie folgt: Zunächst soll als erster Schritt die Grundausbildung bei einem Fahrlehrer erfolgen. Erst danach, so seine Empfehlung, sei es ratsam, Schülerinnen und Schüler im privaten Umfeld ans Steuer zu lassen. Diese Übungseinheiten dienen der Festigung des Erlernten. «Etwa zwei Monate vor den Prüfungen dürfen sich die Fahrschülerinnen und Fahrschüler wieder bei mir melden», sagt Zwyssig.

Häufigste Korrektur betrifft die Kupplung

Es erfolgt der letzte Schliff, bzw. hat der Fahrlehrer Kleinigkeiten zu korrigieren, welche sich die jungen Lenker in den privaten Stunden angeeignet haben. «Am häufigsten handelt es sich dabei um unnötiges Kuppeln», hat Markus Zwyssig beobachtet. Er müsse den Fahrschülerinnen und Fahrschülern dann jeweils die Angst nehmen, dass der Motor abstirbt. «Das passiert nicht so schnell.»

Ratsam: Erster und letzter Schritt auf dem Weg zum Führerschein in der Fahrschule absolvieren. Gaetan Bally / KEYSTONE

Das neue Gesetz schreibt zwar vor, dass eine einjährige Fahrpraxis zu absolvieren ist. Obligatorische Stunden in Begleitung eines Experten sind jedoch nicht festgelegt. Zum Beispiel, dass jemand erst kurz vor der Prüfung zum Fahrlehrer kommt, um sich mit zwei, drei Lektionen dafür fit zu machen, hält Zwyssig fest: «Das wird nicht funktionieren.» Denn Autofahren ist aus seiner Sicht nun mal mehr, als ein Fahrzeug zu bedienen.

Lektionen beim Fahrlehrer werden geschätzt

Markus Zwyssig hat in diesem Jahr positive Erfahrungen gemacht. Die Notwendigkeit einer Grundausbildung haben die 17-Jährigen erkannt und nehmen diese motiviert war. Die jungen Leute zu mehr Lektionen zwingen könne er nicht, wie der Grabserberger festhält. Er dürfe es nur empfehlen, da die Fahrstunden freiwillig sind. Doch zu Diskussionen sei es bislang nicht gekommen, schildert er. «Sie wissen, was sie können und schätzen sich richtig ein, ob eine weitere Lektion nötig ist», freut er sich über die Reife, welche in jungen Jahren herrscht.

Auch habe er bereits die Erfahrung gemacht, dass Fahrschülerinnen und Fahrschülern gerne wieder eine Lektion beim Experten nehmen – besonders wenn im privaten Umfeld auf dem Beifahrersitz der Geduldsfaden früher reisst als beim erfahrenen Fahrlehrer.

«Es ist wichtig, dass man Automatismen früh lernt»

Ravaldo Guerrini, Präsident des Ostschweizer Fahrlehrer-Verbands, hat festgestellt, dass es im ersten Jahr des Lernfahrausweises für 17-Jährige zwei Seiten der Medaille gibt. So berichtet er von positiven jungen Menschen mit hoher Lernbereitschaft, die mit viel Motivation den richtigen Umgang mit dem Fahrzeug an der Seite eines Experten erlernen wollen. Auf der anderen Seite hat sich aber die Befürchtung vieler Fahrlehrer von Anfang Jahr bestätigt, dass viele der 17-Jährigen zunächst im privaten Umfeld das Autofahren üben – aber auf diese Weise nicht gut genug lernen.

Ravaldo Guerrini, Präsident des Ostschweizer Fahrlehrer-Verbands, mahnt zum Lernen, statt nur zum Üben. PD

«Es ist nun mal cleverer, wenn man von Beginn weg zum Fahrlehrer geht und eine Grundausbildung von zwölf bis 15 Stunden absolviert», betont Guerrini. Nach dieser ersten gründlichen Einführung ist gegen das private Training im privaten Umfeld nichts einzuwenden. Bevor es zur Prüfung geht, holt sich dann die Fahrschülerin oder der Fahrschüler den letzten Schliff beim Fahrlehrer. «Es ist wichtig, dass man Automatismen früh lernt», sagt Guerrini weiter. Er nennt hier die Blicktechnik als gutes Beispiel.

Wie hoch die Prozentzahl derer ist, welche mit viel Übung, aber trotzdem mit bescheidenen Fähigkeiten sich bei einem Fahrlehrer gemeldet haben, um mit zwei, drei Lektionen prüfungsreif zu werden, lässt sich noch nicht beziffern. «Dafür fehlen uns die Erfahrungswerte.» Aber zweifellos haben diese Fälle im Vergleich zu den Vorjahren zugenommen. Damit stellt sich Ravaldo Guerrini nicht gegen den Entscheid des Bundesamts für Strassen, jungen Menschen ab 17 Jahren die Übung am Automobil zu erlauben. Doch beim Lernen, mit einem Auto richtig umzugehen, macht nicht Übung allein den Meister.