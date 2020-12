Verheerender Lockdown Die Gastronomie muss weiter unten durch: Nun geht auch noch das Weihnachtsgeschäft bachab Der zweite Lockdown ist beschlossene Sache. Vom 22. Dezember bis 22. Januar herrschen strengere Massnahmen, um das Coronavirus einzudämmen. Robert Kucera 21.12.2020, 17.25 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Viel investiert in Schutzkonzepte - jetzt muss man den Betrieb doch für einen Monat schliessen: So wie Andreas Müller, Gastgeber des Hotels Buchserhof, geht es allen Gastronomiebetrieben der Region. Bild: Robert Kucera (Buchs, 20. März 2020)

Besonders betroffen sind die Restaurants der Region. Nachdem der Bund in einem ersten Schritt die Öffnungszeiten bis 19 Uhr beschränkt hat, bleiben die Türen nun für einen ganzen Monat geschlossen.

«Das ist verheerend für uns», sind sich Andreas Müller, Gastgeber Hotel Buchserhof in Buchs und Michael Müller, Gastgeber des Hotel Hirschen in Wildhaus einig. «Nun geht auch das Weihnachtsgeschäft bachab», blickt Michael Müller auf die Festtage, die für die Gastro-Unternehmen der Region alles andere als festlich werden. «Dass man um 19 Uhr schliessen musste, ging ja noch», hält Michael Müller weiter fest. Doch dieser Lockdown sei «ein Tod auf Raten» für die Branche.

Für Andreas Müller war bereits die kürzere Öffnungszeit «eine nicht durchdachte Lösung.» Ein Buchser Gastronom, der anonym bleiben will, sagt: «Lieber geschlossen als nur bis 19 Uhr offen. Das verursacht mehr Kosten als Erträge.» Aus seiner Sicht ist der Wegfall des Abendgeschäfts das grössere Ärgernis als der Lockdown.

Funktionierende Schutzkonzepte sind offenbar kein Argument

«Niemand in unserer Branche versteht diese Massnahmen», fasst Michael Müller die Dezember-Massnahmen des Bundes zu Ungunsten der Gastronomie zusammen. «Denn wir haben zig 1000 Franken in Schutzkonzepte investiert, die Sinn ergaben», ärgert er sich. Nicht minder verstimmt ist auch Andreas Müller: «Restaurants gelten nicht als Hotspots. Wir haben unsere Schutzkonzepte vorbildlich umgesetzt und hatten seit dem Frühling keinen einzigen Coronafall bei uns.»

Für noch mehr Unverständnis beim Buchserhof-Gastgeber sorgt die Tatsache, dass nicht mit gleich langen Spiessen gemessen wird. So liegt die Verantwortung über die Schliessung von Skigebieten in den Händen der Kantone. Und wie sich in den letzten Monaten gezeigt hat, zählt hier das schnelle Touristengeld mehr als das Ende der Infektionskette. Erbost darüber meint der anonyme Buchser Gastronom: «Es braucht einheitliche Lösungen. Es macht keinen Sinn, unterschiedliche Öffnungszeiten zu haben. Das Virus wird auf diese Weise nur hin und her getragen.»

60 Prozent Auslastung über die Festtage - doch darüber kann man sich im Hotel Hirschen in Wildhaus nur bedingt freuen. Bild: PD

Auch die Hotels sind angewiesen auf den Restaurationsbetrieb

Die Restaurants sind ab Dienstag, 22. Dezember, also geschlossen – die Hotels aber nicht. Ein (kleines) Glück für das Hotel Hirschen in Wildhaus. «Wir haben 60 Prozent Auslastung», berichtet Michael Müller. Für diese Gäste bleibt das Restaurant geöffnet und über die Weihnachtszeit, erklärt Müller weiter, herrsche Vollbetrieb. In den Sternen steht jedoch, ob die Angestellten nach den Festtagen noch genügend Arbeit haben. «Dass das Hotel geöffnet ist, ist nur ein Tropfen auf dem heissen Stein. Auch wir sind auf den Restaurationsbetrieb angewiesen.»

Im Hotel Buchserhof, erläutert Andreas Müller, habe es derzeit keine Gäste – das Hotel bleibt aber geöffnet. Das Personal hat nun einen Monat frei. Das Take-away-Angebot wird vom Gastgeber-Ehepaar und von den Lehrlingen aufrecht gehalten.

Die grosse Hoffnung aller ist, dass ab 22. Januar Normalität bezüglich Öffnungszeiten herrscht und man unter Einhaltung der Schutzkonzepte für das leibliche Wohl des Gastes sorgen darf.