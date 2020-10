Auch Werdenberger Vereine können Gebühren sparen: Für Tombola und Lottomatch braucht es künftig keine Bewilligung mehr Die St.Galler Regierung setzt auf November verschiedene kantonale Anpassungen an das Gesetz über Geldspiele des Bundes in Kraft. Zu den Neuerungen gehört unter anderem, dass Vereine künftig keine Bewilligung mehr brauchen für Tombolas und Lottoveranstaltungen. Corinne Hanselmann 12.10.2020, 09.39 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer versucht an Unterhaltungsanlässen nicht gerne sein Glück mit ein paar Tombola-Losen? Coralie Wenger

Davon profitiert beispielsweise der FC Buchs, der jeweils im März einen grossen Lottomatch im BZB Buchs organisiert. «Der Anlass ist sehr beliebt. Rund 300 bis 400 Leute kommen jedes Mal», sagt Tino Kesseli, Vizepräsident des FC Buchs und Verantwortlicher für den Lottomatch. Es reisen sogar Besucher aus Zürich und Chur an. Beim Juniorenhallenturnier des FC Buchs, das jeweils im Januar stattfindet, gibt es zudem eine Tombola.

Bis 50000 Franken Plansumme bewilligungsfrei

Der Aufwand, um die Bewilligung für Lottomatch oder Tombola einzuholen, sei nicht besonders gross gewesen, sagt Kesseli. Ein Formular war jeweils auszufüllen und an bei der Stadtverwaltung einzureichen. Aber die Bewilligung hat Gebühren gekostet, die der FC künftig einsparen kann.

Für den Lottomatch habe die Bewilligung jeweils rund 300 Franken und für die Tombola rund 550 Franken gekostet, weiss Kesseli. Die Höhe dieser Gebühr ist abhängig von der Geldsumme, um die es geht. Beim Lottomatch des FC betrug die Plansumme (Summe aller möglichen Einsätze) 11000, bei der Tombola je nach Jahr gegen 20000 Franken.

Tombolas sind an Vereinsanlässen sehr beliebt. Christian Murer

Bewilligungsfrei sind Tombolas und Lottoveranstaltungen solange die Plansumme 50000 Franken nicht übersteigt. Und dies sei bei Vereinsanlässen sehr selten der Fall, wie Tom Zuber auf Anfrage des W&O sagt. Er ist Leiter Rechtsdienst beim kantonalen Volkswirtschaftsdepartement. Das Bewilligungsprozedere lief in der Vergangenheit grundsätzlich über die jeweilige Gemeindeverwaltung. Zuber sagt:

«Bisher hat es eine Zustimmung des Kantons gebraucht, wenn die Plansumme 30000 Franken überstieg, und dies war nur etwa fünf, sechs Mal pro Jahr der Fall – also ziemlich selten.»

Er sieht kein grosses Missbrauchspotenzial, wenn künftig keine Bewilligung mehr nötig ist. Auch eine Meldepflicht gebe es nicht. Zuber sagt, man habe da auch etwas «Vertrauen in die Vereine». Denn: In der Regel handelt es sich um Dorfvereine, die solche Anlässe organisieren. Wenn diese betrügen würden, würden sie meist die Leute aus dem eigenen Dorf übers Ohr hauen. Dies würde kaum ein zweites Mal gut gehen.

Wenn Dritte die Tombola durchführen, ist Bewilligung nötig

An Bestimmungen im kantonalen Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über Geldspiele, beispielsweise betreffend Gewinn- und Trefferquote, müssen sich Veranstalter trotzdem halten. Bewilligungspflichtig ist eine Tombola zudem, wenn sie nicht von einem Verein oder einer gemeinnützigen Stiftung durchgeführt wird, wenn der Veranstalter der Tombola den Unterhaltungsanlass nicht selber durchführt, der Veranstalter der Tombola die Organisation oder Durchführung der Tombola an Dritte auslagert oder wenn sich die Tombola oder der Unterhaltungsanlass besonders an Minderjährige richtet.

Der Lottomatch ist für den FC Buchs eine der Haupteinnahmequellen. Reto Martin

2020 fielen für Vereine wichtige Einnahmequellen weg

Der jährliche Lottomatch ist für den FC Buchs eine der Haupteinnahmequellen. Ebenso die Tombola, die der Verein jeweils beim Juniorenhallenturnier auf die Beine stellte.

Im Ausnahmejahr 2020 musste der FC Buchs seinen beliebten Lottomatch absagen. Zuerst wurde er von März auf Mitte Oktober verschoben, nun aber ganz abgesagt. «Für Anlässe in der BZB-Halle gelten Auflagen für den Veranstalter. Es sind nur Anlässe mit maximal 300 Personen erlaubt. Da wir diese Grenze mit Besuchern und den eigenen Helfern ziemlich sicher überschritten hätten, haben wir abgesagt. Denn Leute wieder nach Hause schicken wollen wir nicht», erklärt Tino Kesseli.

Durchführung 2021 ist noch offen

Dem FC Buchs – und zahlreichen anderen Vereinen – fehlen dadurch in diesem Jahr wichtige Einnahmen. Der FC bemüht sich derzeit um Bundesgelder für Sportvereine. «Aber ob man da zum Zug kommt, kann man noch nicht sagen», so Kesseli. Ob 2021 das Hallenturnier mit Tombola oder der Lottomatch stattfinden können, ist noch offen. Allenfalls plane der FC einen Lottomatch auf den Herbst, so Kesseli.

Durch die per November in Kraft tretenden Neuerungen im Geldspielgesetz sind künftig auch kleine Pokerturniere erlaubt und das Verbot von Geschicklichkeits-Spielautomaten, die Geld auszahlen, wird aufgehoben.