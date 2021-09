Diebstahl und Faustschlag: Polizei verhaftet 31-Jährigen

Am Sonntag , um 3.45 Uhr, hat die Kantonspolizei St. Gallen an der Gonzenstrasse in Seveleneinen 31-jährigen Algerier festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, zuvor am Planaweg einen Einschleichdiebstahl in ein Auto sowie einem 17-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht gegeben zu haben.

19.09.2021, 12.54 Uhr