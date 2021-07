Verabschiedung Evangelische Kirchgemeinde Buchs: Hauswartin und Diakon nach 27 und 30 Jahren pensioniert Ruth Müntener und Hanspeter Schwendener haben zusammen fast 60 Jahre lang in der Evangelischen Kirche Buchs gearbeitet. Nun gehen die Hauswartin vom Kirchgemeindesaal in Räfis und der Diakon in Pension. 15.07.2021, 17.51 Uhr

(pd) Sonntagmorgen, 10 Uhr: Ein letztes Mal trat Hanspeter Schwendener vor versammelter Gottesdienstgemeinde der Evangelischen Kirche Buchs. Mit vier selbstgemalten Bildern nahm er Abschied und liess zugleich die letzten Jahre als Diakon in Buchs Revue passieren.

In den gut 27 Jahren sind so manche Geschichten zusammengekommen. War Schwendener doch als Jugendarbeiter, Religionslehrer und Erwachsenenbildner tätig. Er hat Kinder getauft, Paare verheiratet und Menschen beerdigt. Viele Menschen haben Hanspeter Schwendener für sein Wirken und sein seelsorgerliches Begleiten geschätzt.

Die Segelwochen in Holland bleiben manchen Teilnehmenden als abenteuerliches und bewegendes Erlebnis in bleibender Erinnerung. Beim freien Malen in seinem Büro-Atelier wurden wertvolle Gespräche über Gott und die Welt geführt. «Kreise ziehen und weitergehen», so das Fazit des Diakons vor seinem letzten Amen in der Kirche.

Ein Abgang, der Spuren hinterlässt

Im sechsköpfigen engeren Mitarbeiterteam lässt Hanspeter Schwendener eine Lücke zurück. In einem zusammengetragenen Brief sprechen die Kolleginnen und Kollegen von einem «geduldigen Mentor und treuen Wegbegleiter» aber auch von einem Mann mit «angepasstem Humor für jede Situation». Auch der aktuelle Kirchenpräsident Daniel Lämmler behält Schwendener als unaufgeregten Menschen in Erinnerung. «Mit dieser Art hast du unserer Gruppe gutgetan.»

Eine zweifache Ära geht zu Ende

Mit Ruth Müntener verliert die evangelische Kirchgemeinde eine weitere langjährige und treue Mitarbeiterin. Seit April 1991 war Ruth Müntener als Hauswartin im Kirchgemeindesaal Räfis tätig. Sie hat sich um die Reservationen von verschiedensten Gruppen gekümmert. Unzähligen Gruppen hat sie den Raum vorbereitet und ihnen die notwendige Infrastruktur bereitgestellt. «Sie war für uns mehr als eine Hauswartin», sagt Gerhard Obergfell, Personalverantwortlicher der Kirchenvorsteherschaft. Sie war Gastgeberin und Gesprächspartnerin und hatte immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Benutzenden. Ruth Müntener hat viel dazu beigetragen, dass über all die Jahre eine angenehme Atmosphäre im Kirchgemeindesaal Räfis herrschte.

An Sonntagabenden hat sie als Mesmerin im Gottesdienst mitgeholfen und mitgefeiert. Gemeinsam mit dem Saal geht sie nun in Pension. Die Bildschule Buchs ist in die Räumlichkeiten der Kirchgemeinde eingezogen. Für die 64-Jährige ist der Zeitpunkt günstig, um sich Schritt für Schritt aus der Arbeitswelt zurückzuziehen und den dritten Lebensabschnitt anzutreten.