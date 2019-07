Ventilatoren sind in der W&O-Region gefragt: Willkommene Kühlung durch wirbelnde Luft

Kondensatoren und Strassenbelag überlastet, Ventilatoren knapp

REGION. In der Dennerfiliale an der Bahnhofstrasse in Buchs musste am Donnerstag Kühlgut entsorgt werden. Grund war ein Ausfall der Kondensatoren der Kühlanlagen, wie der W&O bei der Medienstelle von Denner erfahren hat.