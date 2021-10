Vaduz/Gamprin «Nur geschüttelt, nicht gewürgt»: Opfer verteidigt Lebensgefährten – dieser wird trotzdem verurteilt Zum zweiten Mal verhandelte die Richterin in Abwesenheit des Mannes, der im Juni dieses Jahres seine Freundin am Badesee in Gamprin am Hals gepackt, gewürgt und zu Boden gedrückt hatte. Das Gericht verurteilt ihn zu einer zehnmonatigen Haftstrafe. Bettina Stahl-Frick Jetzt kommentieren 29.10.2021, 15.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Ausflug zum Gampriner Badesee endete bei der Polizei. Bild: Daniel Schwendener

Der 27-jährige Österreicher lebt gemeinsam mit seiner liechtensteinischen Freundin – und mittlerweile Verlobten – in Salzburg. Am 29. September wurde er vom liechtensteinischen Landgericht zum ersten Mal vorgeladen. Angeklagt wegen Körperverletzung, Vergehen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz und Widerstand gegen die Staatsgewalt erschien der Mann allerdings nicht zu seiner Verhandlung.

Seine Verlobte schaffte es zwar verspätet, aber immerhin in den Gerichtssaal. Sie liess ausrichten, dass ihr Zukünftiger Probleme mit der Finanzierung des Nachtzuges gehabt hätte.

Warum er unentschuldigt nicht auftauchte, bleibt offen. Klar hingegen ist mittlerweile, was sich an jenem Tag im Juni am Badesee ereignet hat. In Abwesenheit des Angeklagten schilderten die Zeugen eindrücklich den Streit zwischen dem Paar.

«Er nahm sie in den Schwitzkasten, würgte sie und drückte sie zu Boden.»

Das erzählte ein Badegast, der die Auseinandersetzung beobachtet hatte. Er habe ihr das Handy weggenommen und schliesslich eine Waffe gegen seinen Kopf gehalten. Schnell wurde die Polizei verständigt, die sogleich ausrückte und die damals Minderjährige beim Badesee in Tränen aufgelöst antraf.

Bei der späteren Einvernahme zeigte sich der Angeklagte erneut gewalttätig. «Er war ständig kurz vor dem Ausrasten», schilderte ein Polizeibeamter.

«Auf mich hinterliess er einen ziemlich psychisch kranken Eindruck.»

Er drohte den Beamten, «das gesamte Gebäude zu zerlegen», würden sie ihn festhalten wollen. «Ihr kommt noch auf die Welt», soll er immer wieder gesagt haben. Weiter forderte er einen Polizisten auf, mit ihm ins Wartezimmer zu gehen – «dann werden wir mal sehen, wer von uns beiden noch lebendig herauskommt».

Hämatom stammt von Hund, der «abnormal gross ist»

Das teils aggressive Verhalten ihres Verlobten habe mit seiner Vergangenheit zu tun, da sein Stiefvater gegenüber seiner Mutter oftmals handgreiflich geworden sei, erklärte die junge Frau der Richterin im September. Abgesehen davon seien die gegenüber ihm gemachten Vorwürfe unwahr. «Es stimmt, dass er mich anfasste», sagte sie. Er habe sie aber «lediglich geschüttelt», nicht gewürgt. Die Verletzungen am Hals und an den Oberschenkeln, wie sie nach dem Vorfall bildlich dokumentiert wurden, seien nicht von ihrem Freund – lediglich jene am Arm vom Schütteln. Die Verletzung am Bein stamme von ihrem Hund, einem Husky, «der abnormal gross ist», wie sie angibt.

«Der grüne Fleck am Hals ist von einer Kette, die nicht echt ist und deshalb abfärbt.»

Von der Softair-Waffe will sie nichts gewusst haben – «ich glaube, er wollte mich bei der Rückfahrt nach Salzburg damit überraschen», sagte sie. Wahrscheinlich habe er sie geschenkt bekommen. Wegen seines Waffenverbots hätte er die Pistole aber nicht behalten können. Sie habe die Waffe schliesslich auch nicht zu sich genommen, weil sie ja noch minderjährig gewesen sei.

Drei Monate unbedingt, sieben Monate bedingt

«Es kommt nicht oft vor, dass ein Opfer den Täter verteidigt», sagte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer. «Ganz offensichtlich will sie ihren Lebensgefährten schützen.» Aufgrund der Zeugenaussagen sei der Sachverhalt aber klar – «ich fordere eine der Schuld und Tat angemessene Strafe», so der Staatsanwalt.

Auch für die Richterin war das Beweisverfahren «eindeutig», wie sie sagte. Sie verurteilte den Angeklagten zu einer zehnmonatigen Haftstrafe – teilbedingt. Drei Monate muss er im Gefängnis absitzen, die restlichen sieben Monaten verhängte die Richterin bedingt, angelegt auf eine dreijährige Probezeit. Das Urteil muss dem Angeklagten nun zugestellt werden. Anschliessend könnte es eine Übernahme der Vollstreckung geben, sodass der 27-Jährige seine Haftzeit in Österreich verbringen wird.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen