Fasnachtsumzug in Schaan steht auf der Kippe

Umzug Vaduzer Fasnachtsumzug abgesagt – Schaan steht auf der Kippe Der Kinderumzug in Vaduz vom 19. Februar findet nicht statt. Nun steht auch der Schaaner Umzug auf der Kippe. 14.01.2022, 05.00 Uhr

Der Fasnachtsumzug in Vaduz findet definitiv nicht statt. Auch in Schaan sieht es eher nach einem Nein aus.

Omikron macht der Fasnacht erneut einen grossen Strich durch die Rechnung. Nachdem sich sowohl die Narrenzunft Schaan sowie die Fasnachtsgesellschaft Ende des vergangenen Jahres noch optimistisch zeigten, dass die Umzüge, Monsterkonzerte und Fasnachtsbälle unter besonderen Bestimmungen stattfinden können, sieht es nun zappenduster für die Fasnacht 2022 aus. Der Kinderumzug in Vaduz ist abgesagt. Für den Schaaner Umzug gibt es zwar aktuell noch keinen fixen Beschluss – es sieht aber nicht gut aus.

Noch offen: Maskenball und Monsterkonzert

In Vaduz haben die Fasnachtsvereine von Vaduz erst vor wenigen Wochen mitgeteilt, dass sie sich zur «IG Vaduzer Fasnacht» zusammenschliessen, um in dieser schwierigen Situation und unter erschwerten Bedingungen mit vereinten Kräften eine Fasnacht auf die Beine stellen zu können. Es gab mehrere Treffen der vier Vereine «Fasnachtsgesellschaft Vaduz», «Wildschlosshexen Vaduz», «Törmleguger Vaduz» und «Guzler Vaduz» – und auch die Gemeinde Vaduz sagte ihre volle Unterstützung zu.

Doch nun steht fest, dass der beliebte Kinderumzug am 19. Februar nicht stattfinden kann, wie Larissa Klein, Präsidentin der Fasnachtsgesellschaft Vaduz, auf Anfrage bestätigt. Man habe mit der Entscheidung, ob ja oder nein, einfach nicht länger zuwarten können. Umzugsteilnehmer – also sowohl Wagen- wie auch Fussgruppen und Guggenmusiken – seien darauf angewiesen, Klarheit über die Termine zu haben, um ihre Mitglieder informieren und die eigenen organisatorischen Vorbereitungen starten zu können. «Noch vor wenigen Wochen waren wir so optimistisch, dass die Fasnacht trotz der Pandemie stattfinden kann und wir haben uns die Entscheidung wirklich nicht einfach gemacht. Aber die momentane Lage ist einfach zu unsicher», bedauert Larissa Klein. Nun werde mit vereinten Kräften daran gearbeitet, um zu schauen, ob wenigstens der über die Region hinaus beliebte Kindermaskenball im Vaduzer Saal stattfinden könne. Auch über das geplante Monsterkonzert werde weiterhin diskutiert. Dies alles werde aber sicher auch mit den Narren anderer Gemeinden besprochen. Man wolle in dieser Pandemie an einem Strang ziehen und keine eigenen Wege gehen.

Umzug Schaan: «Es sieht eher nach einem Nein aus»

Dass Hand in Hand gearbeitet werden muss, sehen auch die Schaaner so. Die Narrenzunft zerbricht sich dieser Tage ebenfalls den Kopf darüber, ob es Sinn macht, den grossen Umzug durchzuführen. «Es sieht eher nach einem Nein aus», lässt Pressechef Harry Hasler auf Anfrage wissen. Einen fixen Beschluss dazu gebe es allerdings noch nicht, vermutlich werde die Narrenzunft Anfang der kommenden Woche kommunizieren. Ob bei Absage eines Umzugs auch das Monsterkonzert gestorben ist, ist ebenfalls noch unklar.

Nun befinden sich neben den Fasnachtsveranstaltern auch die Gemeinden im gegenseitigen Austausch, wie der Schaaner Vorsteher Daniel Hilti bestätigt. Dabei geht es darum, zu eruieren, ob allenfalls andere oder kleinere Veranstaltungen im Zuge der Fasnacht trotz Pandemie möglich sind. Wichtig sei, dass hier keine Gemeinde im Sinne der Bewältigung der Coronapandemie einen eigenen Weg gehe, sondern die Massnahmen miteinander abgesprochen würden.

