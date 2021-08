Vaduz «Bislang gibt es keine konkreten Hinweise auf eine mögliche Täterschaft» –Brandstifter noch nicht ausfindig gemacht Obwohl die Ermittlungen vielversprechend begonnen hatten, konnten bislang keine neuen Erkenntnisse im Fall des Brandes vom 30. Juli auf dem Feuerwehr-Übungsgelände in Vaduz gewonnen werden. Julia Kaufmann 19.08.2021, 12.24 Uhr

Das Übungsfahrzeug brannte vollständig aus und vernichtete damit auch mögliche Hinweise auf die Täterschaft. Bild: Landespolizei

Vaduz Am Abend vom Freitag, dem 30. Juli 2021, wurde auf dem Feuerwehr-Übungsgelände auf dem Areal des Amts für Bevölkerungsschutz in Vaduz ein Auto in Brand gesetzt. Die unbekannte Täterschaft schob dabei das parkierte Übungsfahrzeug einige Meter in Richtung eines Getränkecontainers und zündete dieses an. Durch den Vollbrand entstand nicht nur am Übungsfahrzeug Totalschaden, sondern ebenfalls wurden ein naheliegender Container, ein Elektrokasten und der Sichtschutz eines Zauns beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken.