Vaduz/Bern «Export von Sozialfällen»: Liechtensteiner Casinoflut erreicht das Schweizer Parlament Der Schweizer Ständeratspräsident Alex Kuprecht äusserte Bedenken bezüglich Casino-Wildwuchs in Liechtenstein. Elias Quaderer Jetzt kommentieren 29.10.2021, 15.57 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Besuch bei S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein (von links): Erbprinz Alois, Ständeratspräsident Alex Kuprecht, Nationalratspräsident Andreas Aebi und Landtagspräsident Albert Frick.

Bild: Paul Trummer / Travellightart

Die Beziehungen zwischen Liechtenstein und der Schweiz sind eng, sehr eng. Für den kleineren Nachbarn spielen in fast allen Gesellschafts- und Lebensbereichen diese bilateralen Beziehungen eine zentrale Rolle. Umso genauer gilt es aufzuhorchen, wenn sich Verstimmungen zwischen der Eidgenossenschaft und dem Fürstentum andeuten. Und genau eine solche Verstimmung tauchte am Donnerstag beim alljährlichen Treffen der Präsidenten des Schweizer Nationalrats und Ständerats mit dem Landtagspräsidenten Liechtensteins auf.

Ständeratspräsident warnt: «Export von Sozialfällen»

Auf die Frage, ob Probleme in den Beziehungen zwischen Liechtenstein und der Schweiz bestehen, meinte zwar Nationalratspräsident Andreas Aebi, dass man ein Problem «fast suchen müsste».

Aber Ständeratspräsident Alex Kuprecht hakte hier ein: «Uns ist es nicht verborgen geblieben, dass mittlerweile fünf Casinos in Liechtenstein eröffneten.» Diese Casinoschwemme wirke sich auch auf die Schweiz aus. Denn die Liechtensteiner Spielbanken sind auch für Schweizer geöffnet, die in den Casinos über dem Rhein gesperrt sind. «In der Regel verspielen sie in Liechtenstein wesentlich höhere Einsätze als in der Schweiz», meinte Kuprecht. Der Ständeratspräsident hat die Befürchtung, dass Liechtensteiner Casinos einen «Export von Sozialfällen» in die Schweiz zur Folge habe. Der Schweizer Casinoverband sei mit dieser Problematik bereits an ihn herangetreten. Und Kuprecht selbst hat die Casinofrage bereits eng mit Liechtensteins Botschafterin Doris Frick in Bern diskutiert.

Albert Frick: «Verständnis für die Bedenken»

Während des Treffens zwischen den Schweizer Kammerpräsidenten und dem Liechtensteiner Landtagspräsidenten wurde das Thema nicht explizit angesprochen. Landtagspräsident Albert Frick erklärte, dass bei dieser Zusammenkunft mehr das persönliche Kennenlernen im Vordergrund stehe und weniger konkrete politische Fragen.

Angesprochen auf die Spielbanken-Sorgen des Ständeratspräsidenten meinte Frick: «Die Bedenken sind mir in diesem Ausmass nicht bewusst, aber ich habe volles Verständnis dafür.» Er selbst sei der erste Mahner gewesen, der davor warnte, dass Liechtenstein zum «Casinoland» werde.

Austausch von Sperrlisten wird verhandelt

Die Lösung des Problems sieht Ständeratspräsident Alex Kuprecht im Austausch von Sperrlisten zwischen der Schweiz und Liechtenstein. Genau darüber verhandeln derzeit die Regierungen Liechtensteins und der Schweiz.

Doch Landtagspräsident Albert Frick wundert sich, wie lange diese Verhandlungen benötigen. «Ich bin erstaunt, welche bürokratischen Hürden für den Austausch der Sperrlisten bestehen, dass es dafür sogar einen Staatsvertrag benötigt.»

Der Landtagspräsident schloss mit der Einschätzung: «Ich denke, es ist bitter nötig, dass Liechtenstein die Sperrlisten mit der Schweiz austauscht.» Darin ist er sich mit seinem Schweizer Kollegen Kuprecht einig.