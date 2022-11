Vaduz Zwei Welten in einem Stück vereint: Operettenbühne Vaduz probt Musical von Cole Porter Im Frühling zeigt die Operettenbühne Vaduz das Musical «Kiss me, Kate». Die Vorbereitungen sind angelaufen. Mirjam Kaiser 24.11.2022, 08.00 Uhr

Wieder dabei – das Erfolgstrio aus «My Fair Lady»: Bastian Stoltzenburg, Sabine Winter und Huub Claessens. Bild: Paul Trummer

Bereits seit dem Sommer probt der Chor der Operettenbühne Vaduz wieder wöchentlich. «Wir sind soweit im Plan und gut vorbereitet», sagt Präsident Clemens Laternser. Die Besetzung wurde eigentlich schon 2021 fixiert, bevor die Produktion coronabedingt verschoben werden musste. Doch öffentlich kommuniziert wurde diese erst vor Kurzem.

«Wir konnten auf einen Grossteil der Darsteller von 2021 zurückgreifen», so Laternser. Nur einzelne Solisten mussten wegen Terminkollisionen durch neue ersetzt werden. Die Lieder und Texte haben die Darsteller vor einem Monat erhalten und bereiten sich derzeit indi­viduell auf ihren Einsatz vor. Die Bühnenproben beginnen am 16. Januar im Vaduzer Saal.

Auf dem Programm steht «Kiss me, Kate» von Cole Porter. Darin kommen zwei Handlungsstränge vor: Auf der ei­nen Seite studiert eine reisen­de Theatergruppe das Shakespeare-Stück «Der Widerspenstigen Zähmung» ein, auf der anderen Seite erlebt man die Theaterleute hinter den Kulissen, wo sie ihre Kämpfe und Liebeleien austragen.

Musik mit jazzigen und Operetten-Elementen

«Das Stück vereint intelligen­te Handlung und fantastische Musik», schwärmt Laternser. Darunter finden sich weltbekannte Lieder wie «Wunderbar», die an eine Operettenmelodie erinnern, aber auch Songs wie «Es ist viel zu heiss», die jazzig angehaucht sind.

«Die zwei Welten der Operette und des Musicals treffen nicht nur im Stück aufeinander, sondern kommen auch musikalisch zum Ausdruck.»

Für die Operettenbühne Vaduz sei es deshalb besonders schön, auf so ein Musical zurückgreifen zu können. Die Inszenierung von «Kiss me, Kate» war ein lang gehegter Wunsch des musikalischen Leiters William Maxfield, der bereits seit bald 20 Jahren bei der Operette Vaduz dabei ist. «Da er seine Wurzeln in den USA hat, war es ein Traum von ihm, dieses Musical einmal hier aufzuführen.» Auch bei den Musikern des Sinfonieorchesters Liechtenstein sei die Stückwahl sehr gut angekommen.

Viele regionale Darsteller sind dabei

In die Hauptrolle der berühmten, mit Allüren behafteten Schauspielerin Lilli Vanessi schlüpft die Vorarlberger Sopranistin Sabine Winter, die bereits bei «My Fair Lady» vor fünf Jahren die Hauptrolle bei der Operettenbühne Vaduz innehatte. Ihr zur Seite steht Daniel Raschinsky, der Fred Graham, den Regisseur und Ex-Mann von Lilli Vanessi, spielt. Obwohl er von Vanessi geschieden ist, knistert es immer noch zwischen den beiden. Da beide anderweitig liiert sind, Graham mit der Nachtclub-Schönheit Lois Lane (Mirjam Fässler) und Lilli mit Harrison Howell (Huub Claessens), dem Geldgeber der Produktion, kommt es zum üblichen amourösen Durcheinander.

«Eigentlich eine typische Operettenhandlung mit Verwechslungen und Eskapaden», erläutert Clemens Laternser. Ebenfalls mit dabei ist die Balznerin Tamara Kaufmann. Sie übernimmt die Regieassistenz sowohl hinter den Kulissen als auch auf der Bühne. Für witzige Elemente sorgen zudem die beiden Ganoven (gespielt von Patrick Doba und Evgenii Baev).

«Viele der Darsteller spielen quasi eine Doppelrolle; einmal ihre Rolle im Musical und einmal im Shakespeare-Stück, das auf der Bühne geprobt wird.»

Dadurch entstehen teils verwirrende Handlungsstränge. «Glücklicherweise wird Regisseurin Astrid Koller dafür sorgen, dass sowohl das Publikum als auch das Ensemble den Überblick behalten.»

Viele Tanzszenen im Musical

Neben Schauspiel und Gesang wird bei «Kiss me, Kate» auch viel getanzt. «Gleichzeitig zu schauspielern, zu singen und zu tanzen, ist für alle Mitwirkenden eine grosse Herausforderung», sagt Laternser. Besonders bei einer zentralen Nummer, «Es ist viel zu heiss» («Too darn hot»), stehen Tanz und Musik im Zentrum. «In dieser Hinsicht ist ‹Kiss me, Kate› wieder ein typisches Musical.» Am meisten freut sich der Operettenpräsident auf den Moment, wenn der Vorhang im März hochgeht. «In so einer Produktion steckt enorm viel Arbeit. Doch wenn sich die ganzen Bausteine in einer gelungenen Premierenaufführung zusammenfügen, ist das immer ein toller Moment.»

Hinweis

Vorverkauf ab 1. Dezember unter www.operette.li