Liechtenstein: Maskengegner können Kinder selbst unterrichten

Pandemie Maskengegner können ihre Kinder jetzt selbst unterrichten: Liechtensteiner Regierung passt Covid-19-Verordnung an Eltern in Liechtenstein, die noch immer gegen die geltenden Schutzmassnahmen an Schulen sind, können ihre Kinder nun aus dem Unterricht nehmen. Die Regierung ermöglicht eine Dispensation – und muss wegen störender Proteste nun ihre Covid-19-Verordnung anpassen. Valeska Blank/Vaterland Jetzt kommentieren 19.01.2022, 15.24 Uhr

Wer mit der derzeitigen Maskenpflicht an Liechtensteiner Schulen nicht einverstanden ist, kann sein Kind vom Präsenzunterricht befreien. Geknüpft ist die Dispensation aber an einige Bedingungen. Symbolbild: Michael Buholzer / KEYSTONE

Es waren zwar nicht viele Eltern, die gegen die Maskenpflicht für Kinder ab sechs Jahren protestierten – aber sie störten und behinderten den Schulbetrieb in Liechtenstein dermassen, dass sich die Regierung zum Handeln gezwungen sieht: Die Covid-19-Verordnung wird neu um eine Regelung ergänzt, mit welcher die Erziehungs­berechtigten ihre Kinder von der Prä­senzpflicht an den Schulen ausnehmen können.

Obwohl der allergrösste Teil der Kinder und Eltern die Maskentragpflicht mittragen und ein sicherer Schulstart möglich war, gebe es «an einzelnen Standorten wei­ter­hin vehemente Kritik» von maskenkritischen Eltern und «politischen Protest bis ins Klassenzimmer hinein», wie Bildungsministerin Dominique Hasler am Dienstag an einer Medienorientierung sagte.

Regierungsrätin Dominique Hasler, Regierungschef Daniel Risch und Regierungsrat Manuel Frick informierten über die aktuelle Situation. Bild: IKR

Diejenigen Eltern, die sich immer noch gegen die geltenden Schutzmassnahmen – insbesondere die Maskenpflicht – an den Schulen stellen, können ihre Kinder vom 24. Januar bis zum 25. Februar zu Hause behalten. Dabei gelten aber klare Bedingungen: Unter anderem sind es beim Fern­bleiben vom Präsenzunterricht die Erziehungsberechtigten, die für die Erreichung der Lernziele der Schule in vollem Umfang verantwortlich sind.

Keine Maske mehr, wenn zwei Drittel an Spucktests teilnehmen

Die Bedingung, unter welcher die Schulleitung eine Klasse ab kommendem Montag von der Maskenpflicht befreien kann, konkretisierte Gesundheitsminister Manuel Frick ebenfalls am Dienstag: Nämlich dann, wenn mindestens zwei Drittel der Schülerinnen und Schüler einer Klasse an den repetitiven Spucktests teilnehmen. Wenn die Quote noch höher ist – umso besser: «Je mehr Kinder teilnehmen, desto aussagekräftiger sind die Tests», sagte Frick.

Die Situation an den Schulen präsentiert sich derzeit stabil, die Fallzahlen sinken sogar leicht und es sind laut Bildungsministerin Hasler nicht so viele Lehrpersonen wegen einer Corona­infektion ausgefallen, wie in gewissen Szenarien befürchtet worden war.

Verlängerung der Massnahmen bis Ende Februar beabsichtigt

Ausserhalb des Schulbetriebs bleibt die Maskentragpflicht für Kinder ab sechs Jahren erhalten – genauso wie die weiteren aktuell geltenden Coronamassnahmen wie etwa die 2G-Regel. Die Regierung beabsichtigt, diese bis Ende Februar zu verlängern, will aber noch die für heute erwarteten Beschlüsse des Schweizer Bundesrates abwarten. Der finale Entscheid für Liechtenstein fällt Ende Woche.

Diese Coronaregeln sollen bis Ende Februar weiter gelten Zu Innenräumen von Restaurants, Bars, Kultur-, Sport-, Freizeit- und Unterhaltungsbetrieben sowie Veranstaltungen haben nur Geimpfte und Genesene Zutritt (2G). Dies gilt für alle Personen ab 16 Jahren.

Die 2G-Pflicht gilt ab 10 Personen auch für private Veranstaltungen für alle ab 16 Jahren.

Die Maskenpflicht für alle öffentlich zugänglichen Innenräume und Busse gilt weiter ab einem Alter von 6 Jahren.

Gastronomie: Die Konsumation von Speisen und Getränken ist nur im Sitzen zulässig. Dies gilt auch für den Aussenbereich. Aussen gibt es keine 2G-Pflicht.

Ausnahmen von der 2G-Pflicht: Religiöse Veranstaltungen und Bestattungsfeiern Veranstaltungen zur politischen Meinungsbildung bis zu 50 Personen; Veranstaltungen im Freien bis maximal 300 Personen.

Der definitive Entscheid folgt noch diese Woche.

