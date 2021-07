Schüsse auf dem Rheindamm bei Vaduz abgegeben

Am frühen Samstagmorgen meldeten mehrere Personen, dass sie Schüsse im Bereich des Vaduzer Rheindamms hören würden. Die Landespolizei konnte in der Folge in örtlicher Nähe ein Fahrzeug anhalten, in welchen Waffen mitgeführt wurden.

05.07.2021, 12.51 Uhr