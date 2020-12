Vaduz Person verletzte sich bei Kollision: Die Landespolizei Liechtenstein sucht Zeugen In Vaduz ereignete sich am Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Person verletzt wurde. Der Unfallhergang konnte durch die Landespolizei Liechtenstein noch nicht restlos geklärt werden. 24.12.2020, 09.32 Uhr

Der Audi wurde bei der Kollision stark beschädigt. Bild: Landespolizei Liechtenstein

(pd) Gegen 15.40 Uhr fuhr eine Fahrzeuglenkerin auf der Nebenstrasse Lochgass in Vaduz zur Einmündung in die Hauptstrasse Landstrasse, mit der Absicht nach rechts in diesen abzubiegen. Hierbei musste sie ihr Fahrzeug aufgrund des regen Verkehrs bis zum Stillstand anhalten.