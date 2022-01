Vaduz Partnerin in den Ferien verprügelt – «Es gibt keine Zweifel, dass sich die Vorfälle so zugetragen haben» Mit Faustschlägen traktiert, Handy weggenommen und eingesperrt: Ein Liechtensteiner wurde vom Kriminalgericht schuldiggesprochen. Bettina Stahl-Frick Jetzt kommentieren 13.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Alkohol kam es schon öfters zum Streit zwischen dem einstigen Paar – der Mann wurde nun verurteilt. Bild: Susann Basler

«Es geht heute um einiges, die Vorwürfe sind massiv», sagte der Vorsitzende des Kriminalgerichts zu Beginn der Verhandlung. Im Fokus stand am Dienstag die Aussage eines Hauptzeugen. Aussagen, die den Nachtportier eines Hotels im Ausland quasi zum Zünglein an der Waage machten. Denn nur er sah die ehemalige Partnerin des Angeklagten an jenem Morgen und konnte entsprechend in etwa einschätzen, was sich wenige Stunden zuvor im Hotelzimmer des Paares abgespielt haben könnte.

Zwei völlig unterschiedliche Schilderungen

Kurz zur Erinnerung an die Geschichte eines Paares, die schliesslich ihr Ende in einem der vielen Gerichtsakte nahm. Sommer 2019: Das einstige Paar reiste ins Ausland, um ein paar gemeinsame freie Tage geniessen zu können. Nach einem Willkommensdrink ging es dann zum Abendessen, bei dem reichlich Wein und Bier flossen. Darauf folgten an der Bar gemäss beiden noch einige Schlummerdrinks. Zurück auf dem Hotelzimmer wollte sie sich noch ein Glas Wein gönnen. An der ersten Verhandlung vor rund drei Monaten sagte die Frau:

«Ich wollte die Ferientage einfach richtig auskosten, weil ich nicht so oft von Zuhause wegkomme.»

Wie sie den Verlauf schilderte, sei ihr Ex-Partner daraufhin völlig ausgetickt. «Er riss mir die Flasche aus den Händen, warf mich aufs Bett und traktierte mich mit Faustschlägen.» Er habe ihr das Handy weggenommen und ihr verboten, das Zimmer zu verlassen. «Ich musste betteln, um wenigstens auf die Toilette gehen zu können», erinnert sie sich.

Etwas anders hat ihr Ex-Partner die nächtlichen Geschehnisse auf dem Hotelzimmer im Gedächtnis: «Sie drehte das Radio auf volle Lautstärke auf, stürmte in den Gang und klopfte wie von Sinnen gegen die Zimmertüren.» Er habe sie zurückgeholt, worauf sie zur Schnapsflasche griff. Schliesslich habe sie im Rausch das Badezimmer nicht mehr gefunden und sich stattdessen in den Zimmerschrank gesetzt, wo ihr die Tablare auf ihren Kopf stürzten. «Und genau davon kamen die Verletzungen in ihrem Gesicht», behauptete der Angeklagte, ein Liechtensteiner Anfang 70.

Nachtportier bestätigt Schwellungen im Gesicht

Verletzungen, die der Nachtportier morgens zu sehen bekam. «Erst kam der Mann mit den Koffern, zirka fünf Minuten später stand die Frau völlig verängstigt vor mir an der Rezeption», schilderte er am Dienstag jenen Morgen im Sommer vor drei Jahren. «Ihr Gesicht war gerötet und teilweise geschwollen», so der Nachtportier, der für seine Reise nach Liechtenstein mehrere Stunden auf sich nahm, um auszusagen.

«Plötzlich rann Blut aus ihrer Nase, weshalb ich ihr ein Taschentuch reichte.»

Sie habe nach Alkohol verlangt. «Ich zögerte, weil sie wie auch ihre ganze Kleidung stark nach Alkohol rochen.» Weil sie aber so gezittert habe, habe er ihr ein Gläschen Cognac oder Rum gegeben.

Auf alle Fälle habe er die Polizei rufen wollen. Doch sie habe abgelehnt. «Stattdessen fragte sie mich, ob ich sie gegen Geld nach Hause fahre.» Er habe ihr klargemacht, dass dies nicht gehe. Weil sie die Polizei auf alle Fälle aus dem Spiel lassen wollte, stieg sie für die Heimfahrt schliesslich bei ihrem damaligen Partner ins Auto. Er habe an jenem Morgen relativ ruhig gewirkt – «ausser dass er ihr das Glas aus der Hand nahm und den Schnaps wegkippte». Er sei sich jedoch nicht sicher, ob diese Ruhe des Mannes nur gespielt oder tatsächlich ehrlich war, sagte der Nachtportier. Sie habe zumindest verbal aufgebrachter gewirkt.

Auf Nachfrage des Richters bekräftigte der Portier, dass er nach wie vor davon ausgeht, dass der Mann die Frau in jener Nacht geschlagen hatte. Das Hotelzimmer habe nach deren Abreise zwar chaotisch ausgeschaut, beschädigt sei aber nichts gewesen. Allerdings hätten die Putzkräfte von Blut und ausgerissenen Haaren auf dem Bettlaken berichtet.

Das Paar ist bei der Polizei kein unbeschriebenes Blatt

Fakt ist: Zu einer Auseinandersetzung zwischen dem einstigen Paar muss es gekommen sein. Nicht verwunderlich: Alleine in einem Jahr musste die Landespolizei 29-mal wegen Auseinandersetzungen zwischen den beiden ausrücken. So auch ein paar Wochen nach diesem Ferien-Desaster wieder zurück im Land. Zuhause kam es gegen Mitternacht zu einer Auseinandersetzung mit dem Sohn der Frau, bei welcher der Angeklagte diesem eine kräftige Ohrfeige verpasste. Einmal mehr rückte die Polizei aus, wobei es zu einer handfesten Rangelei zwischen den Beamten und dem Angeklagten kam. Dieser stürzte schliesslich eine Treppe hinunter und brach sich den Arm. «Die Polizei stiess mich böswillig und absichtlich den Treppengang hinunter», behauptet der Angeklagte.

Alles in allem heimste sich der Mann fünf Anklagepunkte ein: zweimal wegen Körperverletzung und weiter wegen dem Widerstand gegen die Staatsgewalt, der falschen Verdächtigung und falschen Beweisaussage. Das Kriminalgericht sprach den Angeklagten schliesslich in allen fünf Punkten für schuldig und verurteilte ihn zu einer neunmonatigen Freiheitsstrafe, die allerdings zur Gänze innerhalb einer Probezeit von drei Jahren nachgesehen wird. «Es gibt keine Zweifel, dass sich die Vorfälle so zugetragen haben, wie sie in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft festgehalten sind», begründete der Senatsvorsitzende. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, der Angeklagte wie auch der Staatsanwalt können noch Berufung gegen das Urteil einlegen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen