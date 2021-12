Vaduz Niemand erfüllte die Kriterien: Ausschreibungsverfahren für neues Landesspital abgebrochen Zehn Unternehmen bewarben sich für die Bauleitung und das Baumanagement des neuen Landesspitals. Aber keines erfüllte die Kriterien. Patrick Schädler Jetzt kommentieren 07.12.2021, 18.31 Uhr

Wenn alles nach Plan läuft, sei es nach wie vor möglich das neue Landesspital Ende 2025 in Betrieb zu nehmen.

Am 17. November wurden die Ausschreibungsverfahren für das Baumanagement und die Bauleitung für den Neubau des Landesspitals abgebrochen. Das Landesspital begründete dies auf Anfrage der Liechtensteiner Zeitung Vaterland damit, dass niemand die «definierten Eignungskriterien» erfüllte.

Dieser eher ungewöhnliche Vorgang wurde auch in der Landtagssitzung thematisiert: Drei Kleine Anfragen wurden dazu gestellt.

Keine Fehler bei der Ausschreibung

Aus der Beantwortung der Anfrage des DpL-Abgeordneten durch Regierungsrat Manuel Frick geht hervor, dass für die Aufgabe der Bauleitung und das Baumanagement jeweils fünf Angebote von liechtensteinischen Unternehmen eingereicht worden sind. Und alle zehn Unternehmen hätten die Eignungskriterien nicht erfüllt, wie Regierungsrat Frick erklärte. Die Offertsteller hätten «die Anforderungen in der Anwendung der BIM-Methodik bereits gut, aber nicht vollumfänglich» erfüllt.

Die Abkürzung «BIM» heisst «Building Information Modeling». Dies ist eine ganzheitliche Methode zur Planung und Verwaltung von Gebäuden bei gleichzeitiger Vernetzung aller an einem Projekt beteiligter Unternehmen und Personen. Dieses Eignungskriterium sei für den Bau des Landesspitals zwingend und die Beurteilung der Eignungskriterien könne nur mit «erfüllt» oder «nicht erfüllt» erfolgen. «Dieser Umstand führte dazu, dass teilweise qualitativ hochstehende Eingaben mit ‹nicht erfüllt› beurteilt werden mussten», so Regierungsrat Manuel Frick. Fehler bei der Ausschreibung seien keine gemacht worden, erklärte er auf die Anfrage des FBP-Abgeordneten Sascha Quaderer.

«So hat unter anderem ein renommierter, weltweit tätiger Experte für Spitalbauten den Prozess eng begleitet. Die Eignungskriterien in der Ausschreibung wurden wie in einem solch komplexen Spitalbauprojekt international üblich definiert», so Regierungsrat Frick. Auch «sittenwidrige» Bedingungen – wie aus Baukreisen verlautete – hätte die Ausschreibung keine beinhaltet. Doch «vereinzelte weitere, im Gesundheitswesen branchenübliche Forderungen» seien aufgrund des hohen «Kostendrucks im Projekt und der immensen Bedeutung dieser zwei Mandate auf Anraten von externen Experten in die Ausschreibung aufgenommen» worden.

«Wenn alles nach Plan läuft» noch 2025 möglich

Die Gerüchte über Kostenüberschreitungen sind nicht ganz aus der Luft gegriffen. Das ausgewählte Siegerprojekt überstieg das vom Volk genehmigte Budget bereits um 8,6 Millionen Franken. Gemäss Regierungsrat Manuel Frick habe es aber die «Nutzeranforderungen» nur zu rund 80 Prozent erfüllt. Das heisst übersetzt, dass man nochmals zünftig über die Bücher musste.

Aktuell sind die Fachplaner dabei, sämtliche technischen Anlagen zu planen und den Kostenrahmen für ihren Bereich festzulegen. Diese Daten sollen bis März 2022 vorliegen. Erst dann könne eine «phasengerechte» Aussage zur Einhaltung des Budgets und des Zeitplans möglich sein. Damit sei man mit der Planung in Rückstand geraten. «Wenn alles nach Plan läuft, ist es nach wie vor möglich, das Ziel, das Gebäude Ende 2025 in Betrieb zu nehmen, zu erreichen», wie Gesundheitsminister Manuel Frick im Landtag ausführte.

Auch die Kritik, dass das Amt für Bau und Infrastruktur (ABI) zu wenig eingebunden sei, liess Frick nicht gelten. Das Amt sei mit dem Amtsleiter im Steuerungsausschuss vertreten. Die Stiftung Landesspital als Bauherr «steht zudem in verschiedenen Themenbereichen in engem Kontakt und Austausch mit dem ABI.»

