Vaduz Menge hätte gereicht, um ganz Liechtenstein auszurotten – Mann wollte Drogen im grossen Stil importieren Am Donnerstag musste sich ein 30-jähriger Mann vor dem Kriminalgericht in Liechtenstein verantworten, der versuchte 810 Liter GBL ins Fürstentum zu importieren. Julia Kaufmann 29.03.2021, 05.00 Uhr

Der 30-jährige Mann wurde am Donnerstag verurteilt. Daniel Schwendener

Gamma-Butyrolacton – kurz GBL – ist eine klare, farblose Flüssigkeit, die in der Industrie als Lösungs- und Reinigungsmittel verwendet wird und beispielsweise in Nagellack- oder Graffiti-Entfernern enthalten ist. Jedoch birgt die Substanz auch ein grosses Missbrauchspotenzial: GBL ist vor allem in K.-o.-Tropfen zu finden, die gerne auf Partys benutzt werden, um andere Personen gefügig zu machen und ihnen das Bewusstsein zu nehmen. Die Gefahr einer Überdosierung ist enorm hoch, da die «richtige» Menge nur sehr schwer einzuschätzen ist. Nimmt ein Mensch zu viel davon ein, kann dies tödlich enden. Aus diesem Grund ist der Import von GBL nur für die industrielle Verwendung mit entsprechender Bewilligung zulässig. Wird die Substanz aber ohne eine solche nach Liechtenstein eingeführt, gilt GBL als Betäubungsmittel.