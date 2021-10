Vaduz: Liechtensteinische Landesbibliothek feiert 60. Geburtstag

Vaduz «Hören Sie nie auf zu lesen», sagte Autor Benjamin Quaderer am Festakt 60 Jahre Liechtensteinische Landesbibliothek Die grösste Bibliothek in der Region mit ihren 213000 katalogisierten Medien ist eine Institution. Rund ein Drittel ihrer aktiven Benutzerinnen und Benutzer wohnt im Ausland, vor allem im Werdenberg. Heini Schwendener Jetzt kommentieren 12.10.2021, 13.10 Uhr

Sie sprachen beim Festakt (von links): Regierungsrat Manuel Frick, Stiftungspräsidentin Christina Hilti, Schriftsteller Benjamin Quaderer und Landesbibliothekar Wilfried Oehry. Bilder: Heini Schwendener

Für alle Menschen, die gerne lesen, die es lieben, in die Welt der Bücher einzutauchen, die recherchieren, sich weiterbilden oder studieren ist die Liechtensteinische Landesbibliothek in Vaduz im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte zu einer Institution geworden, die sie keinesfalls mehr missen möchten. Im laufenden Monat feiert die Landesbibliothek ihren 60. Geburtstag.

Enge Beziehungen zum benachbarten Werdenberg

Als Geburtstag für die Landesbibliothek gilt der 5. Oktober 1961. Damals beschloss der Landtag das Gesetz über die Errichtung einer Liechtensteinischen Landesbibliothek. 1968 zog sie vom ehemaligen Landtagsgebäude im Zentrum von Vaduz um an ihren heutigen Standort am Gerberweg 5. Hier erhielt die Landesbibliothek zunächst ein Stockwerk des Gebäudes, dann zwei und schliesslich die heutigen drei Stockwerke.

Die Anziehungskraft der Liechtensteinischen Landesbibliothek reicht weit über die Landesgrenze hinaus. Rund 20000 Menschen haben eine Bibliothekskarte, mit der man sein Leben lang Mitglied bleibt. Im Jahr 2020 wurden, trotz coronabedingter Einschränkungen, 3800 aktive Benutzerinnen und Benutzer registriert, die 39000 Besuche in der Landesbibliothek und 217000 Ausleihen (inklusive Verlängerungen) von Medien generierten. Ein Drittel dieser aktiven Benutzerinnen und Benutzern hat den Wohnsitz nicht im Liechtenstein, sondern im Ausland, vor allem im Werdenberg.

Wilfried Oehry ist der Landesbibliothekar. Er ist stolz darauf, dass «seine» Bibliothek auch im benachbarten Ausland so beliebt ist.

Landesbibliothekar Wilfried Oehry freut sich sehr über diesen regen Austausch über die Grenze – vor allem ins benachbarte Werdenberg und Sarganserland. Die Landesbibliothek ist aber nicht nur eine Konkurrenz für die zahlreichen lokalen Gemeinde- und Schulbibliotheken dies- und jenseits des Rheins, sondern vor allem eine wertvolle Ergänzung wegen ihres riesigen Angebots von 213000 katalogisierten Medien. Wilfried Oehry sagt denn auch:

«Der typische intensive Bibliotheksnutzer ist Mitglied bei mehreren Bibliotheken.»

Die Landesbibliothek hat auch mit ihrem Medienbestand einen wichtigen Bezug zum Werdenberg. Sie sammelt nicht nur lückenlos alle liechtensteinischen Publikationen, sondern verfügt auch über einen reichen Fundus regionaler Medien und stellt sie dem Publikum zur Verfügung.

213000 katalogisierte Medien führt die Liechtensteinische Landesbibliothek in Vaduz.

Beim Festakt zum 60-Jahr-Jubiläum der Liechtensteinischen Landesbibliothek am Montagabend in Vaduz hielt Stiftungsratspräsidentin Christina Hilti kurz Rückschau in die Geschichte. Sie kam dann zum Schluss:

«Wir sind auch nach 60 Jahren noch immer eine lebendige und innovative Institution.»

Als das schönste Geschenk zum Geburtstag bezeichnete Christina Hilti den «Architekturwettbewerb für unser neues Zuhause» im ehemaligen Post- und Verwaltungsgebäude im Zentrum von Vaduz.

Wilfried 0ehry spricht von einem «Quantensprung»

Dessen Bezug werde ein «Quantensprung» in der Geschichte der Liechtensteinischen Landesbibliothek, sagte Landesarchivar Wilfried Oehry. Dannzumal kann nämlich der riesige Katalogbestand an Medien, von dem heute drei Viertel ausgelagert sind, unter einem Dach zusammengeführt werden. Das wird den Bibliotheksnutzerinnen und -nutzern, aber auch den Angestellten zu Gute kommen.

Oehry verdankte die Arbeit seines Teams sowie die grosszügige Unterstützung der Landesbibliothek durch die öffentliche Hand und Private.

Wissen, andere Welten und Unterhaltung

Regierungsrat Manuel Frick überbrachte am Festakt die Grussworte der Liechtensteiner Regierung und würdigte die Landesbibliothek als Ort, «der uns andere Welten, neue Perspektiven, Wissen und Unterhaltung vermittelt.» Die Mitarbeitenden dieser Institution würden ihre Arbeit wohl mehr als Berufung denn als Beruf ansehen.

Regierungsrat Manuel Frick überbrachte die Grüsse der Liechtensteiner Regierung.

Diesen stillen Schafferinnen und Schaffern im Hintergrund gebühre ein grosser Dank für ihren wichtigen Beitrag an die Kultur und Bildung in diesem Land, sagte der Kulturminister Manuel Frick.

Der Schaaner Autor Benjamin Quaderer (Jahrgang 1989), der mit seinem 2020 veröffentlichten Roman «Für immer die Alpen» mehrfach ausgezeichnet und auch international bekannt wurde, konnte als Festredner für die Jubiläumsfeier gewonnen werden.

Inniges Bekenntnis von Quaderers Leidenschaft

Die literarische Festrede gereichte der gefeierten Institution zur Ehre. Benjamin Quaderer legte ein inniges Bekenntnis seiner Leidenschaft für Bücher und Bibliotheken ab. Er, der sich als lebenslangen Leser bezeichnet, hat folgerichtig Germanistik und literarisches Schreiben studiert. Mit sehr persönlichen Schilderungen zeigte der Schriftsteller auf, welchen Wert Bibliotheken und Bücher in seinem Leben hatten, haben und immer haben werden.

Seine Aussage «wer mit Büchern lebt, lebt in ständiger Platzangst», trifft sowohl auf seine Wohnung in Berlin zu, wo er inzwischen lebt, als auch auf jede Bibliothek. Benjamin Quaderer sagte, für ihn sei jedes Buch wie ein Türe. Stosse man sie auf, eröffneten sich den Lesenden gleichsam neue Räume. Daraus folgert er:

Schriftsteller Benjamin Quaderer.

«Jedes Buch, das wir lessen, hinterlässt seine Spuren an uns.»

Für Quaderer ist eine Bibliothek ein Ort der stetigen Begegnung, «jedes Buch in den Regalen hat das Potenzial, ein Leben zu verändern.» Weiter sagte er:

«Bibliotheken schenken uns Wissen, lehren uns Demut und vermitteln uns die Schönheit der Welt.»

Er appellierte schliesslich an das Publikum: «Hören Sie niemals auf zu lesen.»

Insgesamt rund 330000 Medien

Die Landesbibliothek verfügt über 213000 katalogisierte Medien, der gesamte Bestand beläuft sich auf rund 330000 Medien. Der Medienzuwachs im vergangenen Jahr betrug 5746. Die Website der Landesbibliothek verzeichnete im vergangenen Jahr 85123 Besuche. 513 neue Nutzerinnen und Nutzer haben sich 2020 bei der Landesbibliothek registriert.