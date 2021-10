Erzbischof Haas verweigert Aufruf von Papst Franziskus

Vaduz Erzbischof Wolfgang Haas verweigert den Aufruf von Papst Franziskus Liechtenstein soll nicht am Dialog im Rahmen der Weltsynode teilnehmen. Erzbischof Haas hält Diskussionen und Debatten im Erzbistum Vaduz für unnötig. Es ist nicht das erste Mal, dass Erzbischof Haas sich öffentlich gegen die Wünsche von Papst Franziskus stellt.

Patrik Schädler Jetzt kommentieren 19.10.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Die Kirche ist kein Debattierklub»: Erzbischof Wolfgang Haas sieht das Fürstentum Liechtenstein nicht als Teil der Weltsynode. Bild: PD

Papst Franziskus hat vor einer Woche die Weltsynode eröffnet. In einem Gottesdienst in Rom rief er dazu auf, dass alle mitmachen. Die Kirche solle näher bei den Menschen sein. Der Prozess soll zwei Jahre dauern. Am Ende soll das Puzzle «nicht eine andere Kirche» ergeben, «sondern eine Kirche, die anders ist». An diesem Wochenende starteten viele Bistümer ihren Dialog mit den Gläubigen. Erzbischof Wolfgang Haas verweigert den Aufruf von Papst Franziskus. Er hält Diskussionen und Debatten im Erzbistum Vaduz für unnötig.

«Ich bin der Auffassung, dass in unserem kleinen Erzbistum von der Durchführung eines solch komplexen und mitunter gar komplizierten Verfahrens, das in unseren Breiten Gefahr läuft, ideologisch verzweckt zu werden, aus guten Gründen abgesehen werden kann», schrieb Haas am Freitag auf der Website des Erzbistums Vaduz. Ein geistiger und geistlicher Austausch sei in Liechtenstein immer möglich. Weitere Beratungen würden «auf der diözesanen Ebene» stattfinden. Auch auf schriftlichem Wege könnten Wünsche und Anliegen zur Gestaltung des kirchlichen Lebens direkt an den Erzbischof oder das Generalvikariat gerichtet werden, so der Erzbischof.

«Lüge, dass der kirchliche Dialog funktioniert»

Für den Verein für eine offene Kirche ist es nicht überraschend, dass das Erzbistum Vaduz nicht bei Weltsynode mitmacht. Es sei aber eine neue Qualität, dass Erzbischof Haas dem synodalen Prozess öffentlich eine Absage erteile, so Günther Boss. Das Schreiben von Haas richte sich wohl nicht nur an die Kirche in Liechtenstein, sondern suche nach Zustimmung weit darüber hinaus. In Kreisen, die ihm nahestünden wie etwa die Petrusbruderschaft, schreibt Boss in einer Stellungnahme. «Dass der kirchliche Dialog in unserem kleinen Land ohnehin funktioniere, ist eine bare Lüge. Die Menschen erleben die Kleriker hier als wenig gesprächsbereit. Und auch Erzbischof und Generalvikar verweigern sich dem Dialog, wo er dringend nötig wäre», so Günther Boss.

Es ist nicht das erste Mal, dass Erzbischof Haas sich öffentlich gegen die Wünsche von Papst Franziskus stellt. Vor allem von einem offenen Dialog mit den Gläubigen über die Kirche hält der Erzbischof wenig. Schon im Hirtenbrief 2018 erklärte Haas: «Die Kirche ist kein Debattierclub, bei dem es um einen mehr oder wenigen belanglosen Austausch von Meinungen und Ansichten geht und wo es dann allenfalls zu einem Kompromiss oder Konsens kommen muss.» In der Kirche gehe es nur um die «göttliche Offenbarung selbst» und diese stehe «nie und niemandem zur Disposition.»

Bistum Chur geht in dieser Frage sehr aktiv vor

Sehr aktiv geht man im Gegensatz zu Liechtenstein im Bistum Chur die Weltsynode an. Am Sonntag traf sich Bischof Joseph Bonnemain zum Auftakt des Prozesses mit Jugendlichen in Einsiedeln.

Beim Eröffnungsgottesdienst sagte Bischof Bonnemain: «Eine Kirche, in der Papst den besten Platz, den wichtigsten Platz haben möchte, sozusagen als Super-Boss einer Kirche, in der die Bischöfe sich wichtiger als die anderen betrachten und eigenmächtig entscheiden, eine Kirche in der die Theologinnen und Theologen sich behaupten wollen, eine Kirche, in der die Pfarrer kommandieren, ist eine peinliche und für alle überflüssige Kirche. Capito? Ist das klar?»