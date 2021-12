Rumäne erhält drei Jahre Haft für Diebstähle in Liechtenstein

Vaduz Drei Jahre Haft für Trickdiebstähle Für zwei Diebstähle erhielt ein Rumäne eine dreijährige Gefängnisstrafe. Sein Vorstrafenregister ist lang. Damian Becker Jetzt kommentieren 14.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Verurteilte hörte das Urteil ungläubig an. Bild: Daniel Schwendener

Der 62-jährige Angeklagte, der in Rumänien wohnhaft ist, hat einiges auf dem Kerbholz. Beim «Kriminaltouristen», wie die Staatsanwältin den Angeklagten nannte, stiess das Urteil dennoch auf Ungläubigkeit: Das Gericht verhängte eine unbedingte Freiheitsstrafe von drei Jahren, weil er zwei Brieftaschen gestohlen hatte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Unwahrheit nach Unwahrheit

Der Angeklagte und sein Mittäter entwendeten zwei Frauen die Brieftaschen. Die Tatorte waren Supermärkte in Vaduz und Balzers. Die Masche lässt sich als typischen Trickdiebstahl beschreiben: Im Supermarkt lenkte der Mittäter die Opfer ab, währenddessen stahl der Angeklagte die Brieftasche. Der gebürtige Rumäne machte sich neben dem Diebstahl der Geldwäscherei schuldig. Die entwendeten Beträge belaufen sich auf insgesamt rund 2000 Franken.

Des Weiteren benutzten sie im Ausland die gestohlenen Kredit- und Bankomatkarten. Weil sie die Personalausweise wegwarfen, machten sie sich ebenso der Urkundenunterdrückung schuldig. Auf den ersten Blick mag das Urteil von drei Jahren Haft hart erscheinen. Der Richter erklärte ausführlich, wieso sich sein Urteil erschwert hat. Als der Angeklagte das letzte Wort hatte, versuchte er, mit einem reumütigen Geständnis zu punkten. Dies wurde ihm aufgrund seiner Unehrlichkeit bis dahin nicht abgenommen. «Sie haben erst die Fakten zugegeben, als Sie die Beweise schwarz auf weiss vor sich hatten», sagte der Richter scharf.

Geschichte als «Märchen» abgestempelt

Der Angeklagte hatte bereits beim Polizeiverhör gesagt, dass er keine Aussage mache, solange die Polizei ihm keinen Beweis vorlegt. Die Polizisten spielten ihm sodann Videoaufnahmen ab, die ihn erst zum Geständnis bewogen. Auch seiner persönlichen Geschichte wurde kein Glauben geschenkt. Dass er überhaupt nach Liechtenstein gekommen ist, begründete der Täter mit einem vermeintlichen Malerauftrag. Er konnte weder den Namen noch die Adresse des Auftraggebers nennen. Der Richter stempelte die Geschichte als «Märchen» ab.

Eine lange Liste an Vorstrafen

Als der Angeklagte zu seinen früheren Straftaten – allesamt Raub oder Diebstahl – befragt wurde, schienen Ungereimtheiten auf. So sass der 62-Jährige bereits in Rumänien insgesamt 13 Jahre aufgrund von 15 Straftaten im Gefängnis. «Ich war in Rumänien unschuldig verurteilt und dann auf freien Fuss gelassen», sagte der Angeklagte. Der Richter wies darauf hin, dass dies aus den Dokumenten nicht hervorgehe. Der Angeklagte sass ebenso in Frankreich im Gefängnis.

Auch in diesem Fall widersprach sein genanntes Entlassungsdatum den offiziellen Dokumenten. In der Schweiz zeigt die Strafakte eine Verurteilung aufgrund mehrfach versuchten Diebstahls auf. In Grossbritannien wurde er wegen Betrug verurteilt. Der Angeklagte sagte, dass dies nicht stimme und er lediglich Alkohol geklaut habe. In Spanien wird er gemäss Unterlagen wegen Diebstahl und Raub mit Gewalt verfolgt. Der Beschuldigte sagte, dass die aufgezählten Taten von seinem Cousin mit demselben Namen stammen müssen. Auf die Frage, ob sie auch den gleichen Geburtstag hätten, sagte er:

«Nein. Es muss dennoch eine Verwechslung vorliegen.»

Angeklagter lebe von 500 Euro im Monat

Die vielen Vorstrafen stellten einen weiteren erschwerenden Grund für das Urteil dar. Zwischenzeitlich hat er in der Schweiz, wenige Tage nach den Diebstählen in Liechtenstein, dieselbe Masche durchgezogen. Mit dem Hintergrund, dass die Delikte in Liechtenstein nicht als Einzelfall zu bewerten sind, war ein weiterer erschwerender Grund gegeben. Der Angeklagte verteidigte sich mit seiner finanziellen Notsituation. In Rumänien erhalte er monatlich 300 Euro von der Pensionskasse. Seine Kinder würden ihm zusätzliche 200 Euro geben. Von den 500 Euro leben er und seine Gattin. Der Angeklagte sagte, dass er zum Zeitpunkt der Taten nicht das Geld aus der Pensionskasse erhalten habe und deswegen zu diesem Schritt gezwungen gewesen sei.

Die Verteidigung führte auch ins Feld, dass der Betrag ein Bagatelldelikt sei. Ausserdem müsse man die Anklagepunkte differenziert betrachten. Wegen der Entwendung einer Brieftasche könne man nicht auf eine Urkundenunterdrückung schliessen. Das Gericht teilte die Meinung nicht. Als ihm die Dolmetscherin das Strafmass übersetzte, fragte der Angeklagte mehrmals verdutzt nach, ob er sich nicht verhört habe. Ungläubig reklamierte er:

«Das ist zu viel.»

Er beklagte sich beim Richter vehement ob der vermeintlichen Unverhältnismässigkeit der Strafe. Der Angeklagte verwies dabei vermehrt auf seinen Gesundheitszustand. Er sei Diabetiker und habe schlechte Zähne. «Dass Sie alt und krank sind, wussten Sie bereits, bevor Sie nach Liechtenstein reisten», so der Richter.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen