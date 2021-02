Vaduz Bereits zum dritten Mal: Mutmasslicher Pokerbetrüger muss vor Gericht Zwei Casinobesuchern wird vorgeworfen, sich bei einer Pokerrunde illegal einen Spielvorteil verschafft zu haben. Weil das Obergericht der Berufung des Angeklagten Folge geleistet hat, muss sich das Erstgericht erneut mit dem mutmasslichen Pokerbetrug befassen. Bettina Strahl-Frick 05.02.2021, 07.30 Uhr

Einem 60-jährigen Mann wird vorgeworfen, beim Pokern betrogen zu haben.

Dynamixx/Fotolia

«Zurück an das Erstgericht», verkündete am Mittwoch der Senatsvorsitzende des Obergerichts am Ende der Berufungsverhandlung. Mit seinem Urteil habe es sich das Erstgericht im Oktober vergangenen Jahres «einfach gemacht», erklärte er weiter. Die damals vom Verteidiger gestellten Beweisanträge seien zu Unrecht abgewiesen worden.