Vaduz Ausgerastet wegen Einweisung in geschlossene Anstalt: Frau attackiert ihren Psychiater mit Parfümflasche Der Psychiater teilte seiner Klientin mit, sie in eine Psychiatrie zu überweisen. Daraufhin rastete die junge Frau aus. Gemäss Gutachten leidet die junge Frau an einer Persönlichkeitsstörung und Angststörungen. Der Psychiater erstattete Anzeige. Bettina Stahl-Frick Jetzt kommentieren 09.05.2022, 05.00 Uhr

Weil sie ihr Psychiater in eine geschlossene Anstalt einweisen wollte, rastete die junge Frau aus. Bild: Ralph Ribi

Erst wollte sie ihn mit einem Wasserglas verletzen, dann schmetterte die Klientin ihrem Psychiater eine Parfümflasche an den Kopf. Auch die Rettungssanitäter blieben vor einem Angriff nicht verschont, allerdings vor einem verbalen: Die junge Frau beschimpfte die beiden und drohte ihnen, sie umzubringen und ihre «Hütten» anzuzünden.

Ein folgenschwerer Ausraster: Der Psychiater erstattete Anzeige und am Mittwoch musste sich die Frau Mitte 20 vor dem Kriminalgericht verantworten. Die Anklage lautete auf schwere Körperverletzung und auf das Vergehen der gefährlichen Drohung.

In die Ecke gedrängt gefühlt und auf Entzug

Sie habe sich in einer Ausnahmesituation befunden und aus Notwehr gehandelt, sagte sie. Zum einen hätte sie mit Entzugserscheinungen von Benzodiazepinen und Cannabis zu kämpfen gehabt. Zum anderen habe sie sich von ihrem Psychiater komplett in die Ecke gedrängt gefühlt.

Die Klientin hatte sich freiwillig in die psychiatrische Klinik begeben. Während ihres stationären Aufenthaltes verschlechterte sich ihr psychischer Gesundheitszustand. Gemäss Gutachten leidet die junge Frau an einer Persönlichkeitsstörung und Angststörungen. Der behandelnde Psychiater entschied sich, die Klientin in eine geschlossene psychiatrische Anstalt zu überweisen. Als er ihr dies mitteilte, rastete die Frau wie beschrieben aus. Bei der Attacke mit der Parfümflasche erlitt der Psychiater eine zirka einen Zentimeter lange Rissquetschwunde. Ausnahmesituation hin oder her – der Facharzt für psychische Gesundheit erstattete Anzeige gegen die Klientin.

Neunmonatige Haftstrafe verhängt – bedingt

Unmittelbar nach der Verlesung der Anklageschrift wurden die Medienvertreter von der Verhandlung ausgeschlossen, weil die Einvernahme und die Befragung in den Intim- und somit höchst persönlichen Bereich der Angeklagten eingreift.

Nach rund vierstündiger Verhandlung waren die Medien zur Urteilsverkündung wieder zugelassen. Das Kriminalgericht verhängte eine neunmonatige Haftstrafe. Diesen Freiheitsentzug sprach das Gericht bedingt aus, angelegt auf eine dreijährige Probezeit.

Weiter ordnete das Gericht die Unterbringung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher an. Ebenfalls bedingt, allerdings auf eine fünfjährige Probezeit angelegt. Während dieser Zeit muss die Angeklagte vom Gericht auferlegte Weisungen befolgen: Zum einen muss sie sich in regelmässigen Abständen von etwa zwei Wochen einer ambulanten Psychotherapie unterziehen und darüber dem Gericht Bericht erstatten. Weiter muss sie sich innerhalb eines halben Jahres in eine teilstationäre Therapie in einem Psychiatriezentrum begeben.

An der «langen Leine» gelassen

Als «Notwehr» könne das Gericht diesen Ausraster nicht durchgehen lassen, begründete der Senatsvorsitzende. Dass sie sich allerdings in einer Ausnahmesituation befunden hatte und es für sie die «absolute Katastrophe» war, konnte das Gericht nachvollziehen und wertete dies entsprechend als mildernd. «Wir sind vorsichtig optmistisch», sagte der vorsitzende Richter. Gemäss gerichtspsychiatrischem Gutachten sei eine Therapie aber unumgänglich.

Der Strafrahmen für eine schwere Körperverletzung beträgt bis zu fünf Jahren. Mit neun Monaten habe das Gericht die Angeklagte an der «langen Leine» gelassen – «ergreifen Sie die Chance!», ermunterte der Richter die Angeklagte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Mit seiner Schmerzensgeldforderung wurde der Psychiater auf den Zivilrechtsweg verwiesen.

