Vaduz Angeklagte hatte nichts mit Anlagen am Hut, dafür Konkursverfahren am Hals – nun wurde sie erneut schuldig gesprochen Eine 43-jährige Frau täuschte ihre Anleger. Statt 275 000 Euro sicher zu investieren, gab sie das Geld einem hochverschuldeten Ex-Pianisten. Julia Kaufmann 02.07.2021, 11.02 Uhr

Die 43-jährige Angeklagte erhielt eine Geldstrafe von 2400 Franken. Bild: Daniel Schwendener

Es hätte der ganz grosse Coup werden sollen. Doch statt dem erhofften Geldsegen gingen alle Beteiligten leer aus – bis auf einen ehemals weltbekannten, zuletzt hochverschuldeten und mittlerweile verstorbenen Pianisten. Schon vergangenen Herbst musste sich die heute 43-jährige Inhaberin und Geschäftsführerin eines in Liechtenstein ansässigen Unternehmens vor dem Kriminalgericht verantworten, weil sie zwei ihrer Anlegerinnen über den Tisch gezogen hatte.

Im Rahmen eines Darlehens überliessen die beiden Frauen der Angeklagten im November und Dezember 2014 Beträge in Höhe von 185000 und 90000 Euro. Doch statt das Geld in einem Investment anzulegen, gab die Angeklagte 205000 Euro an Josef Bulva weiter, der damit CD-Aufnahmen finanzieren wollte, um seine ins Stocken geratene Karriere wieder anzukurbeln. Doch das Geld sahen weder die Angeklagte noch ihre Anlegerinnen je wieder.

Erstes Urteil wurde nicht rechtskräftig

Wegen schweren Betrugs und Geldwäscherei wurde die 43-Jährige im Oktober schuldig gesprochen und zu einer Geldstrafe in Höhe von 6000 Franken verurteilt. Eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten wurde bedingt nachgesehen. Das Urteil wurde allerdings nicht rechtskräftig, da sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung Berufung einlegten. Das Obergericht spielte den Ball schliesslich ans Erstgericht zurück, womit der Senat zum zweiten Mal über den Fall befinden musste.

Die Angeklagte gab sich als versierte Anlageberaterin aus, deren Firma bestens vernetzt ist und die ihren Klienten Zugang zu privilegierten und risikofreien Geschäften ermöglicht. In Wahrheit aber hatte die 43-Jährige mit Anlagen gar nichts am Hut, ihr Unternehmen allerdings bereits ein Konkursverfahren am Hals. Davon will die Angeklagte aber nichts gewusst haben, obwohl sie zu dieser Zeit schon öfters in Zahlungsverzug geraten war. Ebenfalls sei ihr nicht bekannt gewesen, dass Josef Bulva hoch verschuldet war.

Kein Risiko gesehen

Die Angeklagte sagte: «Ich habe in diesem Geschäft kein Risiko gesehen und Josef Bulva hat mir versichert, das Geld inklusive Zinsen innert einem Jahr zurückzuzahlen.» Ausserdem hätte ihr der ehemalige Profi-Pianist eine vielversprechende und langjährige Geschäftsbeziehung in Aussicht gestellt und bereits von einem Millionen-Projekt – dem Bau eines Kleintheaters in Monaco – gesprochen, an dem die 43-Jährige beteiligt werden sollte. Die Angeklagte sagte weiter:

«Mir tut es leid, wie das Ganze passiert ist und dass das Geld weg ist. Allerdings bin ich nicht schuldig.»

Der Verteidiger räumte ein, dass seine Mandantin die Geschädigten wohl darin getäuscht habe, was sie mit dem Geld mache. «Aber einerseits musste meine Mandantin für Josef Bulva eine Verschwiegenheitserklärung ausfüllen und andererseits war für eine der Anlegerinnen letztlich nur entscheidend, dass sie eine möglichst hohe Rendite erhält.» Die 43-Jährige habe fahrlässig, nicht aber vorsätzlich gehandel. Der Verteidiger sagte weiter:

«Es ist einfach sehr unglücklich abgelaufen.»

Die Staatsanwaltschaft hielt ihren Strafantrag jedoch weiterhin aufrecht. «Die Angeklagte unterliess es, über die wirtschaftlichen Verhältnisse ihres Unternehmens zu informieren», erklärte die Staatsanwältin. Ebenfalls sei es lebensfremd, dass die 43-Jährige nichts vom Konkursverfahren gewusst haben will. Die Geschädigten hätten sich eine sichere Anlage ohne Risiko gewünscht. «Dabei war dieses Geschäft äusserst risikobehaftet und das muss der Angeklagten bewusst gewesen sein», betonte die Staatsanwältin.

Angeklagte hat kaum Einkommen und Vermögen, dafür Schulden

Wie bereits im Oktober, folgte am Ende der gestrigen Verhandlung vor dem Kriminalgericht der Schuldspruch. Der Senat war einmal mehr davon überzeugt, dass die Vorsatzkette erfüllt sei. Die 43-Jährige erhielt eine Geldstrafe in Höhe von insgesamt 2400 Franken. Die Freiheitsstrafe von sechs Monaten wurde erneut bedingt auf eine Probezeit von drei Jahren nachgesehen. Die Kosten für das Strafverfahren, die sich auf 5000 Franken beliefen, wurden als uneinbringlich erklärt, da die 43-Jährige kaum Einkommen, kein Vermögen, dafür aber Schulden hat.

«Der Sachverhalt ist klar. Sie haben gewusst, dass ihr Unternehmen pleite ist und hatten auch Kenntnis vom Konkursverfahren», sagte der Vorsitzende in Richtung der 43-Jährigen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Erneut könnte die Verteidigung Berufung beim Obergericht anmelden. Die 43-Jährige behielt sich zumindest vor, die viertägige Bedenkzeit in Anspruch zu nehmen.